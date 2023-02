Estas son las parejas más lindas del 2023

Guaynaa y Lele Pons

Una de las parejas más divertidas del momento es sin duda la de Lele pons y Guaynaa quienes decidieron hacer su propuesta de matrimonio sobre el escenario de Tomorrowland, cuando él le entregó el anillo de compromiso con los miles de testigos que se dieron cita en el 2022. Esta relación que inició como una linda amistad en el 2019, ahora vive uno de los mejores momentos de su historia, pues en 2023 se casan y están a pocos días de pasar a una etapa más como esposos, en donde estamos seguros seguirán divirtiéndose juntos.

Katy Perry y Orlando Bloom

La historia de amor entre estos guapos parece de película romántica, pues en palabras de ellos dicen que cuando coincidieron en los Globos de Oro 2016, Orlando Bloom tomó una hamburguesa que era para Katy, y ella lo vio y creyó que era muy guapo. Después de este encuentro se siguieron frecuentando y para mayo de ese mismo año ya eran novios.

Y es que a pesar de los altibajos que han tenido, en 2023 nos siguen enamorando con su bella historia, y esperamos se casen en este año. Ellos se comprometieron en 2019, en el Día de San Valentín, cuya cita fue tan perfecta como otra escena de película, llena de comida italiana, un paseo en helicóptero, muchas flores y por supuesto, un anillo de compromiso.

Avril Lavigne y Mod Sun

A pesar de estar un poco alejada de los reflectores, podemos decir que la pareja que forman Avril Lavigne y Mod Sun son una de las más armónicas del espectáculo, y aunque han llevado su relación de manera discreta, la princesa del pop punk y el rapero estadounidense, están ya en planes de boda. Su pedida de mano, fue en una de las ciudades más románticas del planeta, y a la orilla del río Sena, en París, con la Torre Eiffel de fondo es donde se dieron el sí el pasado abril de 2022.

Tini y Rodrigo de Paul

La cantante Tini quien ahora anda de gira en nuestro país y el futbolista Rodrigo de Paul, actual campeón del mundo con la selección Argentina, son una de las parejas más bonita del 2023, y es que este campeonato futbolístico sirvió para afianzar su amor y darse cuenta lo mucho que se extrañan cuando no están juntos, y lo más importante, que apoyarse mutuamente en sus proyectos es la clave para lograr una relación con éxito.

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de “Midnight in the Switchgrass” en el 2020, y aunque no fue amor no fue a primera vista, en poco tiempo la química hizo su magia y terminaron enamorados. Fue bajo la sombra de un ábol conocido por ambos, donde Kelly se arrodilló para pedirle matrimonio a la guapa actriz y se espera que en 2023 esta bella pedida de mano culmine en boda.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Como una pareja de telenovela, Sebastián Rulli y Angelique Boyer llevan 7 años demostrando su amor en redes sociales, en eventos y en todo lugar en donde los podemos ver, y a pesar de los años, esa llama parece no acabarse nunca. Pueden pasar pandemias, terremotos y mil cosas más y su amor permanece intacto.

Fue en el set de la telenovela “Lo que la vida me robó” en el 2013 caundo se encendió la llama de esta bella historia y ambos decidieron darse una oportunidad, pues antes eran buenos amigos. Y aunque han pasado los años, ellos han declarado en varias ocasiones que no necesitan boda o tener hijos para ser plenos tal cual están.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas

Otra de las parejas que han durado ya sus años de este medio son Ariadne Díaz y Marcus Ornelas, quienes se han consolidado como una pareja llena de amor, respeto y hasta un hijo en común. Y es que este par de enamorados, son novios desde hace siete años, de los cuales cuatro son ya comprometidos. Fue en el 2018 que él le organizó una fiesta de cumpleaños a Ariadne y de último momento decidió ir a comprar la sortija. Con mariachi y frente a su hijo, no lo pensó más y le pidió matrimonio.

Danna Paola y Alex Hoyer

Una de las parejas de tortolitos más bellas y jóvenes que hay en esta lista pero no por eso con menos amor, son la de Danna Paola y Alex Hoyer, quienes comenzaron su historia de amor en el 2020, cuando la intérprete de “Mala Fama” negaba su relación sentimental con él, hasta que ya no pudo negar su amor. Ahora ya no hay momento que no quieran gritar ese amor, tanto que hasta ha habido rumores de llegar al altar pronto, aunque no han confirmado esto ninguno de los dos. De momento se nota el apoyo y cariño mutuo en cada uno de sus proyectos profesionales y personales.