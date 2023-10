Este es el mensaje con el que Justin Timberlake terminó a Britney Spears

Britney Spears, en su libro de memorias titulado The Woman in Me, ha revelado detalles dolorosos de la relación amorosa que sostuvo con Justin Timberlake.

Uno de los episodios que ventiló la llamada “Princesa del pop” es que el noviazgo llegó a su fin a través de un mensaje de texto de dos palabras. Esto ocurrió en febrero de 2002, cuando Spears tenía 20 años y estaba filmando el video musical “Overprotected: The Darkchild Remix” en Los Ángeles.

El mensaje con el que Justin terminó a Britney

Según el director Chris Applebaum, quien trabajaba en el video, Spears desapareció repentinamente durante el segundo día de filmación y fue encontrada en su tráiler visiblemente afectada. En ese momento, mostró a Applebaum un mensaje de texto de Timberlake que decía “Se acabó".

La separación se produjo después de que Timberlake descubriera que Spears lo había engañado con el coreógrafo Wade Robson. Timberlake, en ese momento con 21 años, había estado intentando comunicarse con Spears durante todo el día, lo que generó tensiones en la relación.

Tras recibir el mensaje de Timberlake, Spears se sintió devastada, pero el director la alentó a continuar con la filmación del video bajo la lluvia como una forma de demostrar que su ex había cometido un error. Spears aceptó el desafío y filmó la secuencia con determinación.

En sus memorias, Spears también revela que después de la separación, se retiró a Luisiana y se sintió profundamente afectada, mientras Timberlake disfrutaba de su vida en Hollywood. Timberlake lanzó la canción “Cry Me a River”, que aparentemente confirmaba la infidelidad de Spears.

La infidelidad de Justin

El libro de memorias de Spears retrata la canción y su video musical como una representación de ella como una “ramera que había roto el corazón del chico de oro de Estados Unidos”. Además, la cantante alega que Timberlake la engañó con dos mujeres distintas y que él le fue infiel primero, lo que confirma los rumores que circulaban sobre el cantante de *NSYNC durante su relación.

Se menciona que en 2000, se le relacionó con Nicole Appleton del grupo All Saints y en otra ocasión, Spears se enfadó al encontrar a Timberlake con Tonya Mitchell, una cantante que actuaba como telonera de *NSYNC.