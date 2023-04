Este fue el ‘sacrificio’ que Cynthia Rodríguez hizo para convertirse en madre

Después de que el cantante Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez dieran a conocer la noticia del bebé que están esperando, la conductora usó sus redes sociales para presumir su pancita de embarazo de lo más feliz e ilusionada en la dulce espera de su primer hijo.

No cabe duda que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están en la mejor etapa de sus vidas, pues su más grande deseo se hizo realidad y próximamente tendrán en sus brazos a su bebé León.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues en diciembre del año pasado, la conductora se despidió de la televisión para cumplir su sueño de convertirse en madre, lo cual representó un “sacrificio”, para ella el alejarse de la pantalla chica, despidiéndose del programa matutino donde trabajaba.

“Ya llegué, disfruté de unas vacaciones, de que compartí este tiempo, me di cuenta de que me faltaba dedicar tiempo a mi familia. Yo no quiero comprometerme a algo que luego voy a estar pidiendo permisos”, dijo el año pasado, cuando confirmó que se había casado con Carlos en España.