Este fue el setlist del primer concierto de Shakira en Brasil

Shakira inició su gira “Las mujeres ya no lloran”, en Brasil. Durante su primer concierto, la colombiana interpretó grandes éxitos que sus fans cantaron con toda la energía.

Desde temprano, los fans de Shakira hicieron fila en el estadio Nilton Santos para el arranque de la primera gira mundial de la famosa en siete años.

Las primeras imágenes del evento muestran un espectáculo impresionante, con coreografías, varios cambios de vestuario y el talento vocal de la artista. Además, las enormes pantallas del escenario complementaron la presentación con efectos visuales impactantes.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la intervención de Milan y Sasha, los hijos de Shakira, quienes aparecieron en video en las pantalla del escenario para interpretar junto a su madre la canción “Acróstico”.

El setist de las canciones que cantó Shakira en Río de Janeiro, fueron:

-La Fuerte

-Girl Like Me

-Las de la intuición

-Estoy aquí

-Empire/ Inevitable

-Te Felicito / TQG

-Don’t Bother

-Acróstico

-Copa Vacía

-La Bicicleta

-La Tortura

-Hips Don’t Lie

-Chantaje

-Monotonía

-Addicted To You

-Loca

-Soltera

-Cómo Donde y Cuándo

-Última

-Ojos Así

-Pies Descalzos, Sueños Blancos

-Antología

-Poem To A Horse

-Objection (Tango)

-Whenever, Wherever

-Waka Waka (This Time for Africa)

-She Wolf

-Bzrp Music Sessions, Vol. 53