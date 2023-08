Esto dijo Dulce María sobre Ninel Conde cantando ‘Sálvame’

Hace unos días Ninel Conde fue tendencia debido a que en una de sus presentaciones quiso cantar el éxito ‘Sálvame’, de RBD. Muchos lo vieron como un homenaje y una manera de recordar su participación en ‘Rebelde’, donde compartió set justamente con Dulce María (Roberta) al personificar a la icónica Alma Rey.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la interpretación no fue lo que esperaban y no pasó mucho tiempo para que en redes circulara un video con el show de Ninel, al que muchos usuarios respondieron de manera inconforme, y la criticaron severamente por no estar a la altura de lo que esperaban.

Ninel Conde no dejó pasar por alto lo sucedió y respondió a estos comentarios argumentando que en el video viral solo utilizaron un fragmento, que, además estaba distorsionado y sentía como un ataque directo, y publicó un video diciendo: “La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo... Distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral... Aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICIÓN…”

Su publicación comenzó con un “Sálvame del bullying”, porque se puede corroborar lo fuerte que fue para la artista esta viralización.

Por su parte, Dulce María, quien mantiene un especial cariño por Ninel, respondió ante esta serie de críticas en una entrevista dada antes de comenzar su gira con RBD, en donde comentó “Ay, a Ninel la amo, la quiero mucho y le mando muchos besos”, y sobre los comentarios por estar desentonada respondió “No importa, no importa, yo la quiero mucho, le mando muchos besos, siempre van a hablar”.

Con esta respuesta queda más que claro el mensaje de Dulce María tanto para el público, como para Ninel, confirmando que más allá de lo que se diga, aprecia a su amiga y colega, y valora cada uno de los pasos que da en su carrera, en especial cuando se trata de recordar el gran trabajo que hicieron juntas.