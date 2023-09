Esto es lo que sabemos de Ballerina, la próxima película de Ana de Armas

Programada para su estreno el 7 de junio de 2024, “Ballerina” se perfila como una de las próximas grandes películas de acción. El filme, protagonizado por Ana de Armas, tiene como objetivo expandir el universo cinematográfico de John Wick.

La trama se enfoca en una joven asesina que busca venganza contra quienes asesinaron a su familia cuando era una niña. Este personaje tuvo una breve aparición en “John Wick: Capítulo 3 - Parabellum” como una bailarina de ballet en formación para convertirse en asesina.

La nueva película de Ana de Armas a detalle

Len Wiseman, conocido por sus trabajos en “Underworld” y “Die Hard: 4.0", es el director de este anticipado thriller. Shay Hatten, quien contribuyó en la tercera entrega de John Wick y en “Ejército de los muertos” de Zack Snyder, es el guionista. Ana de Armas ha estado profundamente involucrada en el desarrollo de la historia y el guion, mostrando su compromiso con el proyecto.

En una entrevista con EW, Wiseman mencionó que la película incluirá cameos y sorpresas. Confirmó que se encuentra en una pausa, pero ha finalizado el corte del director, expresando su entusiasmo por el rodaje.

Chad Stahelski, director de las películas de John Wick, compartió que Reeves participó en el rodaje durante una semana. La interacción entre los personajes promete ser una especie de “broma interna” entre el público y John Wick, proporcionando un giro meta a la escena.

La participación de John Wick en “Ballerina” se centra en ofrecer consejos al personaje de Ana de Armas. Esto se contextualiza en el hecho de que, hasta que no se vive un acontecimiento, el consejo no tiene el mismo impacto. Esto crea un dilema interesante para el personaje de Ana, mostrando la dinámica entre la experiencia y la sabiduría no vivida.

Keanu Reeves expresó su entusiasmo por el proyecto y elogió la visión de Wiseman, quien ha logrado combinar una narrativa personal con el mundo expansivo de John Wick. Ian McShane también aparecerá en la película como Winston. Aunque el cameo de Reeves es breve, el actor comunicó la importancia orgánica de la aparición de su personaje en la película.

La audiencia espera con interés la combinación de acción, intriga y conexiones con la amada saga de John Wick, así como la actuación de Ana de Armas, quien promete una interpretación memorable en este universo cinematográfico.