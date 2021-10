Estos son los 5 datos curiosos que debes saber de John Lennon

En el 81º aniversario del natalicio del legendario cantante y músico británico John Lennon, fundador y líder de The Beatles, lo recordamos con algunos datos curiosos sobre su vida.

Por Diana Laura Sánchez

Un día como hoy, en 1940, nació John Lennon en Liverpool, Lennon no solo fue un cantante muy reconocido por su música, al ser el creador de la banda de rock británica más importante del mundo, sino también por ser un personaje con la fuerte convicción de transmitir mensajes de paz. El cantante y músico tuvo dos hijos, Sean Lennon y Julian Lennon, quienes también se dedican a la música.

Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1940 en las puertas de su casa, en el Edificio Dakota en Nueva York. El cantante tuvo una exitosa carrera por lo que su música sigue siendo recordada aún con el paso de los años. Entre 1970 y 1980 compuso algunas de sus canciones más emblemáticas como ‘Imagine’y ‘Woman’.

Datos curiosos de John Lennon

1. Sus padres, le pusieron el nombre de John por su abuelo, y Winston de segundo nombre en honor al primer ministro británico del momento. Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania desde septiembre de 1939 y el futuro Beatle nació bajo un fuerte bombardeo de la aviación nazi sobre Liverpool. Ya de adulto John renegó de este segundo nombre.

2. El representante de The Beatles, Brian Epstein estaba enamorado de él.

3. John publicó dos libros de poemas y cuentos: ‘In His Own Write’ en 1964 y ‘A Spaniard in the Works’ en 1965.

4. Escribió dos canciones en honor a su madre ‘Julia’ y ‘Mother’

5. Fue el fundador de los Beatles, pues fue quien invitó a Paul McCartney a unirse a la primera banda de skiffle y rock and roll que él mismo formó con varios compañeros de colegio. El grupo se llama The Quarrymen, en referencia a la escuela donde estudiaban: Quarry Bank High School.