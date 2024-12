Eugenio Derbez envía una sentida disculpa a Selena Gomez tras criticar su actuación en ‘Emilia Pérez’

Eugenio Derbez causó polémica luego de criticar fuertemente la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’, la cual aún no se estrena en México.

Esta cinta narra la historia de una mujer trasgénero que busca dejar atrás su pasado como jefa de un cartel y está protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoë Saldaña y Selena Gomez.

La fundadora de Rare Beauty le da vida a Jessi del Monte, la esposa de Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón), con quien tiene dos hijos. Las actrices recibieron el galardón a Mejor Interpretación Femenina durante el Festival de Cine de Cannes.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Goméz?

En una entrevista con Gaby Meza para su canal de YouTube, Eugenio Derbez aseguró que la actuación de Selena Gomez en esta película es “indefendible” y que a la gente le da miedo hablar de la también cantante.

“Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto?’ (…) yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto’, siento que en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta”, dijo el actor y comediante.

Además, Eugenio Derbez juzgó que nadie, ni en la dirección ni en la producción, parecen saber nada de la cultura mexicana ni del idioma: “La película sucede en México, no conoce la cultura mexicana, ¿qué es esto?”.

Gaby Meza añadió que no podía creer que en las escenas donde cantan la gente no se estuviera riendo y aseguró que la actuación de Selena Gomez le pareció incómoda.

“Entonces lo que tiene que hacer es radicalizarlo y o llorar extremo o estar muy enojada. No hay puntos medios. Y por eso su actuación no solo es no convincente, sino que es incómoda. Y los números musicales, que yo no sé por qué aceptó cantar eso”.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

Selena Gomez le responde a Eugenio Derbez

A través de TikTok, Selena Gomez le respondió al productor mexicano: “Entiendo tu punto de vista… Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez

Luego de recibir respuesta de la también cantante nacida en Texas, Eugenio Derbez publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a Selena Gomez donde se retractó de sus comentarios negativos y le pidió disculpas a la intérprete de 32 años.

“Realmente me disculpo por mis comentarios descuidados: son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, señaló el actor.

“Emilia Pérez merece ser celebrada, no menospreciada por comentarios muy irreflexivos. Me alejo de esto con una importante lección aprendida. Si bien entiendo que no pueda aceptar mis disculpas, sepa que provienen del corazón”, agregó.

Belinda sale en defensa de Selena Gomez

Belinda no se quedó callada ante los comentarios de Eugenio Derbez y respondió, sin mencionar su nombre, con un comentario que publicó a través de sus historias de Instagram.

“A mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables, y se deberían de cuidar más las palabras”, aseguró Belinda.

“A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. Eres una reina”, escribió la actriz y cantante.