Belinda rompió el silencio y envió este mensaje de apoyo a Selena Gómez: ¿qué dijo?

En medio de la reciente controversia que ha rodeado a Selena Gómez y Eugenio Derbez, por los comentarios hechos acerca de la actuación de Gomez en “Emilia Pérez”, Belinda decidió hablar en defensa de la cantante y actriz con un mensaje conmovedor en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, Belinda compartió sus pensamientos sobre las críticas dirigidas a Gómez, donde enfatizó la necesidad de empatía y apoyo dentro de la comunidad artística.

¿Qué dijo Belinda sobre la situación de Selena Gomez?

Belinda, quien raramente se pronuncia sobre controversias, expresó su descontento con la frialdad de las críticas hacia el esfuerzo y la entrega de Selena Gómez. Añadió que la actuación de Gómez en “Emilia Pérez” le había encantado y destacó la importancia de ser más empáticos con los comentarios en las redes sociales, pues es fácil herir a las personas con palabras.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie pero Acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como @selenagomez, a mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras...

Ojalá las redes sociales se utilizarán para críticas constructivas y no destructivas. @selenagomez a lo mejor no te llega este mensaje pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces! You are a Queen!!!” escribió Belinda.

Esta defensa llega en un momento en que Gómez es el foco de críticas mixtas sobre su desempeño en la película dirigida por Jacques Audiard, con la intención de mostrar su apoyo y admiración a la intérprete de “Naturally”.

¿Qué dijo Eugenio Derbez acerca de Selena Gomez?

La polémica inició cuando Eugenio Derbez, en una entrevista con la crítica de cine Gaby Meza, criticó el desempeño de Selena Gomez, al calificar su actuación de “indefendible” principalmente por falta de matices debido a su manejo del español, lo cual según él, afectó la autenticidad de su personaje en “Emilia Pérez”.

Elenco completo de “Emilia Pérez”

La película “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard, presenta un elenco internacional destacado que aporta una riqueza cultural y dramática a la trama de la película:



Karla Sofía Gascón interpreta a Juan “Manitas” Del Monte/Emilia Pérez , el personaje central cuya transformación personal y física impulsa la narrativa de la película.

, el personaje central cuya transformación personal y física impulsa la narrativa de la película. Selena Gomez asume el papel de Jessi, la esposa de Manitas , quien enfrenta complejas emociones y decisiones a medida que se desarrolla la historia de Emilia.

, quien enfrenta complejas emociones y decisiones a medida que se desarrolla la historia de Emilia. Zoe Saldaña interpreta a la abogada de Manitas , una figura clave que ayuda en su transición y en los desafíos legales que enfrenta.

, una figura clave que ayuda en su transición y en los desafíos legales que enfrenta. Édgar Ramírez es otro miembro del entorno de Emilia , quien aporta una capa adicional de conflicto y soporte.

, quien aporta una capa adicional de conflicto y soporte. Mark Ivanir, Adriana Paz, y James Gerardo son parte del conjunto que interactúa estrechamente con los protagonistas, para agregar sus propias historias y contextos que enriquecen la trama principal.

Este elenco representa una variedad de perspectivas culturales que enriquecen la narrativa de la película, al destacar temas de identidad, transformación y redención a través de un crisol de personajes intensos y multifacéticos.

¿Dónde puedo ver la película “Emilia Pérez”?

La película ha sido estrenada en varios festivales internacionales y llegó a Netflix en Estados Unidos el pasado noviembre. En México, los cinéfilos podrán disfrutarla en cines desde el 23 de enero.

¿Quién es Gaby Meza, la crítica de cine que calificó de “indefendible” la actuación de Selena Gómez?

Gaby Meza es una conocida influencer y crítica de cine mexicana, que ha ganado reconocimiento por su trabajo en el ámbito de la crítica cinematográfica a través de su canal de YouTube “Fuera de Foco” y su presencia activa en otras plataformas de redes sociales. Su enfoque se centra en ofrecer reseñas detalladas, análisis profundos de tramas y entrevistas con figuras prominentes de la industria cinematográfica.

Su opinión sobre la actuación de Selena Gómez en “Emilia Pérez”, durante su entrevista al actor Eugenio Derbez, generó mucha atención y debate. Meza es también conocida por su habilidad para analizar detalladamente las actuaciones y la producción de las películas, lo que la convierte en una crítica respetada y seguida por una amplia audiencia interesada en el cine.