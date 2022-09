Eugenio Derbez reaparece y explica qué le pasó en el hombro

Con el buen humor que lo caracteriza, Eugenio Derbez detalló cómo ocurrió el accidente que sufrió el pasado 29 de agosto.

El actor Eugenio Derbez hizo un video en vivo en redes sociales y aprovechó para agradecer el apoyo y cariño de sus fans tras el accidente que sufrió mientras se encontraba jugando un videojuego de realidad virtual en compañía de su hijo que le hizo perder la noción de su entorno provocando una fuerte caída.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita. Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”.

Asimismo, el actor mostró una imagen de una radiografía de su brazo mostrando la gravedad de la lesión y recordó que ese día no aguantaba el dolor y los doctores mencionaron que su operación era muy peligrosa.

“Empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”.

Eugenio Derbez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia y permanecer sedado en su casa mientras se recupera completamente. “Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, precisó.

