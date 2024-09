Eugenio Derbez reveló los fuertes motivos que lo llevaron a ir a terapia junto a Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez disfruta del éxito profesional de su trabajo en series y realitys en los que ha participado. Sin embargo, el actor reconoce que tiene una adicción que no puede superar y que no le permite disfrutar plenamente de su familia.

En entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino: sin censura, confesó que anteriormente tuvo que tomar terapia junto a su esposa, Alessandra Rosaldo.

¿Por qué Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tomaron terapia juntos?

El comediante platicó que antes de casarse con la exintegrante de Sentidos Opuestos, los dos tomaron terapia.

“Con Ale hemos tomado terapia muchas veces, antes de que nos casaramos”, dijo Derbez.

Sobre los temas que abordaron en la terapia fue que el actor no quería casarse y no quería tener hijos. “Me acuerdo que tomamos terapia para tratar de resolver esto. He tomado algunas terapias pero nunca de mí ni de este problema que tengo de adicción al trabajo”, recordó.

¿Cuál es la adicción que sufre Eugenio Derbez?

El también productor reveló que tiene una fuerte adicción al trabajo.

“No tengo tiempo libre, y de repente cuando ves para adelante te sientes esclavo de tu propio trabajo, porque ves que todos se van de vacaciones, ves que alguien está disfrutando por allá o se van a una fiesta y sabes que tienes que ir a dormir temprano porque tienes llamado”, aseguró el actor.

Derbez reveló que esta situación lo hace sentir “agotado” y “triste muchas veces”, razón por la que quiere cambiar su situación. “Quiero ya frenar, quiero tener un poquito más de equilibrio, quiero tener un poquito más de tiempo personal”, dijo.

Derbez mantiene un acelerado ritmo de trabajo, sin embargo, asegura que hace hasta lo imposible para poder pasar el mayor tiempo con su esposa y su hija Aitana.

“Hago y deshago para estar con Ale y con Aitana por lo menos, de repente, te lo juro, hay veces que tienes que tomar carretera y un avión y es más lo que viajas que lo que estás en casa: 6 horas, pero yo sé que 6 horas para mi hija son muy importantes, y lo hago, pero te cansas”, explicó.

