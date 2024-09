A pesar del resultado negativo de paternidad, Mayela Laguna asegura que su hijo es igual a Luis Enrique Guzmán

Parecía que el pleito entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán por fin llegaba a su fin. Luego de que una prueba de paternidad arrojó un resultado negativo, se confirmó que el productor musical no es el padre del pequeño Apolo, el hijo de su expareja.

Sin embargo, tal parece que Laguna aún no está decidida a dar vuelta a la página y, en dichos de su abogado, asegura que el menor tiene un parecido con Guzmán.

Porfirio Ramírez, abogado de Mayela, reveló en una entrevista a De Primera Mano que su clienta sostenía que el hijo de Silvia Pinal era el padre de Apolo.

El litigante recordó cómo fue el momento en el que le dijo a Laguna que los resultados eran negativos.

“(Mayela) Llora, ella refiere cosas que por secrecía no puedo decir. Ella está convencida de que sí es hijo del señor, porque se parece, por lo que ella sabe (...) Pero al final las pruebas dicen que no, yo no soy perito, no soy químico, pero tengo la obligación jurídica y profesional de revisar. Hay que aclarar, son pruebas que orientan al juzgador, obviamente son determinantes en este caso, pero orientan al juzgador”, recalcó.

¿Qué sigue en el juicio entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna?

Si bien la prueba de paternidad fue negativa, a decir del abogado de Mayela, Luis Enrique aún tiene que responder por el hijo de su cliente.

“Falta todavía una audiencia, donde tenemos que desahogar otras pruebas, por el hecho de que haya salido este resultado no podemos dejar el asunto tirado, tiene que llevar una secuela y tiene que concluirse”.

“Hay una prueba contundente, la prueba científica que arrojó ese resultado”.

Aclaró que eso no significa que Luis Enrique pueda deslindarse de forma inmediata de sus obligaciones, porque hay documentos legales que lo acreditan como padre de Apolo.

“Habrá que ver qué determinará el juez, en cuanto a las obligaciones y derechos que tiene con el menor, ok... efectivamente, como padre biológico no hay una prueba que te vincule, pero sí pueden existir otro tipo de obligaciones que pueden preservarte para el menor”, explicó.

