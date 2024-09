¿Luis Enrique Guzmán demandará a Mayela Laguna tras confirmarse que no es el padre de Apolo? Esto sabemos

El conflicto entre Mayela Laguna, expareja del productor musical Luis Enrique Guzmán parece haber llegado a su fin. Este 18 de septiembre, Laguna dio a conocer el resultado negativo de la prueba de ADN solicitada como parte de un juicio de paternidad que comenzó en 2023.

Por el momento, Luis Enrique Guzmán no ha emitido su postura respecto al resultado de la prueba de paternidad.

Se espera que Guzmán sea orientado por su firma legal para emitir una postura ante el resultado de la prueba de ADN y expliqué el rumbo que esta ha dado a su proceso legal.

Dos semanas antes de recibir la notificación, el productor musical concedió una entrevista a la revista TVNotas, donde expuso sus intenciones de no demandar a su expareja. “Podría (hacerlo), se llevó todo de la pizzería. Mi madre donó un horno de más de 10 mil dólares. Si no lo hago es porque no quiero dejar a un niño sin su mamá”, respondió el productor.

¿Qué dijo Mayela Laguna tras recibir la prueba negativa de paternidad?

En un comunicado, la exnovia del nieto de Silvia Pinal anunció que la prueba arrojó un resultado negativo entre el músico y un menor de edad de nombre Apolo.

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy miércoles 18 de septiembre; por tanto, y en pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo”, se lee en el comunicado, el cual Mayela Laguna dirige a la opinión pública, pero especialmente a las personas que han acompañado y han tenido muestras de cariño para ella y su hijo.

“Ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño, sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años”.

Aunque Mayela Laguna deja entrever que no se opondrá al resultado de la prueba pericial, destaca que su defensa legal sugirió asesorarse de un especialista para analizar los resultados.

En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán desconoció públicamente tener un vínculo con el hijo de Mayela Laguna. Mediante un comunicado de su firma jurídica, se dio a conocer que el productor realizó una prueba de ADN ante la sospecha de no tener un lazo sanguíneo, la cual resultó negativa.

