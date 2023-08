Fue a inicios de 2021 cuando el actor Horacio Pancheri formalizó su relación con la arquitecta y modelo Isa Valero. La pareja se conoció un año y medio antes de dicho suceso, sin embargo, el tiempo no había sido el correcto, hasta ese momento.

A finales del mismo año, Horacio Pancheri fue cuestionado por la prensa respecto a si tenía planes de boda con su entonces novia, Isa Valero. Al respecto y con gran emoción expresó que ya habían tocado el tema y estaban en búsqueda de una esmeralda que le gustara a ella.

Un año más tarde, mientras realizábamos nuestra sesión de fotos junto a Isa Valero para nuestro especial de novias de 2022, al vestir de blanco y posar para nuestra cámara, con gran emoción, nos confesó que soñaba con su boda y esperaba que pronto Horacio Pancheri le diera el anillo.

Menos de un año ha pasado desde entonces y casi dos y medio desde el inicio de su relación; hoy Horacio Pancheri está convencido de que Isa Valero es la mujer con quien desea compartir la vida y formar una familia. Bajo esta premisa y frente al mar caribe desde Cancún, Quintana Roo, el actor le propuso matrimonio a Isa Valero.

EXCLUSIVA Horacio Pancheri se compromete con Isa Valero en Cancún Einar González

Previo a dicho acontecimiento en el que CARAS estuvo presente y en exclusiva junto a la pareja, Horacio Pancheri platicó con nosotros y nos contó cómo se sentía a horas de dar el anillo.

Horacio, ¿en qué momento tomaste la decisión de formalizar tu relación con Isa?

Desde el momento que nos fuimos a vivir juntos uno ya toma la responsabilidad y el compromiso, y eso fue a los 4 meses de conocernos y ser novios. Todo fue muy rápido. Recuerdo haber dicho: “ella me encanta, nos llevamos muy bien, no es una persona del medio, estoy muy tranquilo con ella y ella lo está conmigo entonces, por un montón de cosas, estoy muy feliz con ella’.

¿Qué viste en Isa para elegirla como tu futura esposa?

Es una mujer bellísima. Al principio, sus ojos me atraparon, pero después, cuando la fui conociendo, me di cuenta que es tan bella por dentro que lo externo es secundario. Tiene un corazón tan lindo, es una persona muy bella, su historia de vida, cómo se vino de México desde Venezuela, cómo trabajó con niños con discapacidad y ha ayudado a cumplir sueños. Por eso quiero que ella sea la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, también quiero que sea la madre de mis hijos, cada vez estoy más convencido de que ella es la mujer ideal para mí.

Einar González

¿Planean agrandar la familia?

Ya somos una familia; yo tengo a Benicio, a quien Isa va a conocer ahora en septiembre que tengo que ir a Argentina, pues aunque ya lo conoce cuando hablamos por llamada, quiero que se conozcan en persona. También tenemos cuatro perritas hermosas, pero la idea es buscar bebé pronto, quizá para el próximo año, a ver si Dios nos manda el regalo.

¿Por qué elegiste Cancún para llevar a cabo el momento especial de la pedida?

Mi sueño era pedirle a Isa que se casara conmigo en un viñedo porque a mí me encanta el mundo del vino, pero ella no toma alcohol y pensé que sería un tanto egoísta de mi parte llevarla a un lugar donde no. Además, Isa, como buena caribeña ama el mar y ama Cancún, entonces dije: “qué mejor que sea en el mar”.

Platícanos algunos detalles de lo que tienes planeado…

Vamos a viajar a Cancún, me voy a hacer el distraído, y la idea es que el día viernes en la mañana entrenemos y desayunemos tranquilos, y le voy a decir que le tengo preparada una sorpresa que la quiero invitar a comer cerca del mar. Habrá música en vivo, un violín y un menú acorde a lo que a Isa le gusta comer y, al atardecer, darle la sorpresa.

A poco tiempo de dar el anillo, ¿qué representa el amor para ti?

El amor es compromiso de estar con alguien, de elegirla día a día, el respeto, el estar en las buenas y en las malas, compartir momentos lindos, tratar de que no haya malos momentos, y si los hay, tratar de solucionarlos, ser empático con tu pareja, ser compasivo, un montón de cualidades y cosas que con Isa fui aprendiendo y mejorando; me siento muy enamorado de ella y es momento de decirle que si se quiere casar conmigo.

Einar González

¿Tienes planes para la boda?

Los dos somos católicos, ella es súper creyente, va a misa todos los domingos, entonces, es algo importante para los dos casarnos. Siento que estoy súper enamorado en este momento de mi vida, vamos a comprometernos y a casarnos.