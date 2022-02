Exclusiva- Verónica Castro revela cómo se siente a sus 70 años

Desde su casa en Acapulco, Verónica Castro, la actriz, cantante, conductora, presentadora y diva de México, nos abre su corazón para platicarnos sobre cómo se siente hoy, cómo lleva la edad, cómo ha vivido la pandemia, sobre el amor incondicional de sus fans y su próximo proyecto a estrenarse, Cuando sea joven, una película que grabó hace tres años en donde comparte créditos con Natasha Dupeyrón.

“Estoy nerviosa, ya tiene rato que no hacía nada de esto”, eso fue lo primero que dijo Vero cuando empezamos la entrevista. Sin embargo, conforme la sesión de fotos fue tomando su curso; su actitud, presencia y desenvoltura nos hizo darnos cuenta de que estábamos enfrente de nada más y nada menos que de Verónica Castro.

Llegamos puntuales a la cita en su casa de Acapulco, en donde reside desde los inicios de la pandemia. Muy cerca tiene una casa Christian y otra Michelle, los hijos de la artista. Nos acomodamos y admiramos el lugar, al que nuestra protagonista de portada ha decorado con tanto ímpetu y emoción, y comenzamos a hacer tiros de fotos para encontrar el mejor spot.

Cuando estuvimos listos, bajó Verónica Castro. Guapísima. Lo primero que nos llamó la atención fue su espectacular melena, canosa, grisácea y abundante, después conforme se fue acercando a nosotros no pudimos evitar admirar sus ojos. Efectivamente, estábamos ante la mujer que ganó el Premio del Rostro del Heraldo en 1970, y ahora 52 años transcurridos de ese reconocimiento, podría entrar a la terna y volvería a ganarlo.

“Si van a querer fotos afuera hay que apurarnos porque el pelo se me hace chinísimo”, nos dijo, al tiempo en que nos regalaba a cada uno de nosotros un abanico con imágenes de la Virgen de Guadalupe, a la que es muy devota. Así fue como comenzamos la producción de portada, con una Vero que se mostró tal y como es. Divertida, sincera, simpática y risueña. “Por poco y no me podía pegar la pestaña, ya no estaba acostumbrada a esto”. Y es que para esta sesión de fotos Vero se peinó, se vistió y se maquilló ella sola.

Ahora, Vero regresa con nuevo proyecto, una cinta llamada Cuando sea joven, que grabó hace tres años, con la actriz Natasha Dupeyrón, y que está próxima a estrenarse. “Tal vez sea la última película que haga”, confiesa.

En esta edición, CARAS enaltece a las mujeres, y qué mejor que Verónica Castro para representar a una mujer en toda la extensión de la palabra. Una excelente hija, una madre ejemplar, una artista con una de las trayectorias más reconocidas de nuestro país, y que además este 2022 llega a las siete décadas con mucho orgullo. “Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas”. Así es Vero en la actualidad.

Vero, ¿cómo estás y cómo te sientes?

Si tiene que hablar la artista, pues va a decir que todo está divino, espléndido, maravilloso y que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo, sobre todo porque si yo hubiera tenido mejor salud todo hubiera sido diferente, porque no teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil. Tengo muchas operaciones, porque desde que tuve la caída del elefante (en el programa de Big Brother en 2005) me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda. Fueron varias operaciones y la verdad es que no queda uno bien, aunque el doctor que me operó hizo maravillas.

Sin embargo, a pesar de todo esto, has seguido tu vida y has salido adelante…

Así es. Hoy estaba yo muy nerviosa porque dije: “¿Cómo me peino?, ¿cómo me pinto?”. Hace cuánto tiempo que no hago estas cosas. Ni siquiera me supe pegar la pestaña.

En estos meses estrenas un proyecto nuevo, una película que se llama “Cuando sea joven”, haces el papel de Malena y sales con pelo completamente blanco…

Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida.

Curiosamente el personaje de Malena, tiene 70 años y tu este año cumples 70…

El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años, se juntó con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970.

¿Cómo llegas a los 70? ¿Qué agradeces y de qué te arrepientes?

Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, “yo no me arriesgo”. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde, a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada. Lo que pasa es que este tiempo entre la pandemia, el cambio de edad, el cansancio, la pérdida de mi mamá , la verdad es que ha sido muy difícil recuperarme, aunque no imposible, porque para Dios no existen imposibles, pues para algo nos trajo a este mundo, y hay que trabajar, luchar y salir adelante, hay que prepararse y hay que seguir. Por ello, me siento agradecida con Dios y con la vida, de estar bien, de que después de todo la pude contar y de que seguí trabajando.

Tu pelo ahora está completamente canoso…

Estábamos en la grabación de la película cuando mi mamá se puso muy mal de salud, y fue un tiempo en el que pensé dejar la carrera y dedicarme a cuidarla. Terminando de grabar me fui a casa de mi mamá, dije adiós al maquillaje, y la pintura del pelo fue saliendo poco a poco.

¿Qué opinas de que la mujer envejezca naturalmente y que muestre sus canas?

Opino que está bien. Yo sí lo he aceptado y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz.

