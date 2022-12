Exesposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor

Isabella Castillo dio algunos detalles de su separación con el actor Matías Novoa, quien se encuentra en una relación con Michelle Renaud.

Tras separarse de su primera esposa y madre de su hijo, Matías Novoa decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la actriz Michelle Renaud, quien también se separó de Danilo Carrera. Hace unos días, la pareja acaparó los titulares del espectáculo al posar juntos por primera vez en la alfombra roja junto a sus hijos.

Tanto Michelle como Matías ya eran padres antes de iniciar su relación, sin embargo, cuando hicieron público su romance revelaron su deseo por hacer crecer su familia; cabe mencionar que sus hijos ya conviven juntos y al parecer mantienen una buena relación.

Ahora, la exesposa de Matías ha causado revuelo al hablar de su divorcio. En entrevista, la cubana detalló las etapas por las que pasó tras su separación.

“Después del divorcio pasé por muchas etapas; primero la del enojo, no con Matías, yo a Matías lo quiero mucho. El enojo de que fracasó algo, a lo mejor fracasé en mi matrimonio, que el matrimonio representa muchas cosas que ya no se van a dar. Después de la tristeza”, comentó.

No obstante, la mujer volvió a encontrar el amor, “ahora estoy en la faceta en la que encontré algo maravilloso y estoy muy contenta. Siento que estoy con una persona que si me valora muchísimo y con la que me entiendo muy bien y me respeta mucho”, agregó.

Finalmente, confesó que si extraña a Matías, “Matías es un buen chico y un muy buen compañero, todos le teníamos mucho cariño. Sí, lo extrañamos mucho al principio en (El Señor de los Cielos) pero ni modo, la vida continúa”.

