“Me da la peor de las flojeras”: Maky sobre su ex Juan Soler

Luego de que Juan Soler confirmara su relación con Paulina Mercado, su ex se pronunció al respecto y se negó a volver a hablar de él.

Maky, la ex esposa y madre de las hijas de Juan Soler se negó a hablar del pasado y pidió que den la vuelta a la página después de que la prensa la ha cuestionado sobre lo que piensa de la nueva relación del actor.

La ex pareja se separó desde hace 4 años, sin embargo, fue a principios de este mes que finalmente lograron firmar su divorcio, desde entonces ambos han estado en la mira del ojo público, sobre todo Soler, quien recientemente anunció que está saliendo con Paulina Mercado, noticia que tomó por sorpresa a Maky, quien no se ha relacionado sentimentalmente con nadie desde su separación.

Ante los cuestionamientos, Maky respondió de forma tajante y pidió que no le sigan preguntando sobre el tema. La actriz argentina dijo que no la tacharan de mm… pero aseguró que no responderá preguntas relacionadas a su separación.

“Ya bye no voy a hablar, me da la peor de las flojeras, no hay nada de que hablar”, asimismo, explicó las razones por las que el tema ya no es de su interés. “Llevo cuatro años separada, divorciada, como lo quieran llamar, ya aburre, ya estamos viejos, no quiero que me tachen de mam.. pero tampoco quiero ya hablar de algo que ya fue”.

Hace unos días, la famosa dio sus primeras declaraciones sobre la nueva relación del padre de sus hijos y dijo, “respeto mucho a la gente que le gusta exhibir las relaciones, en el caso de Juan Soler, el padre de mis hijas, él es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho, pero no es mi caso”.

“Aquí se cierra un tema, Juan es el papá de mis hijas, la persona con la que él esté me va a caer bien también, porque estoy segura de que elegirá una persona correcta para compartir sus días, su vida, sus meses, no voy a volver a hablar el tema”, agregó.

