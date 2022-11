Familia de Héctor Bonilla revela cuál fue la última voluntad del actor

Los familiares del actor que murió a los 83 años de edad, revelaron cómo fueron las últimas horas de Héctor Bonilla.

Días después del fallecimiento del actor Héctor Bonilla, quien luchó contra el cáncer de riñón que le fue diagnosticado en 2019-, sus hijos Sergio y Fernando expresaron su tristeza tras esta pérdida.

“Estamos evidentemente muy tristes, pero también muy tranquilos porque fue una despedida, una transición muy dócil, y bueno, mi padre tenía muchos padecimientos y creo que fue de la mejor manera. También recibió el diagnóstico de cáncer hace 4 años y al principio parecía que era algo fulminante y tuvimos 4 años de disfrutarlo y de prepararnos todos, inclusive él, para el final”, comentó Fernando.

Por su parte, Sergio recordó el ejemplo que su padre les dejó, “mi padre nos educó con el ejemplo, en lo que refieres fue un tipo tenaz, puntual, tenía mucho de mi abuelo. Mi padre pudo combinar tenacidad y disciplina con una actitud muy amorosa hacia sus hijos y todo el mundo”.

Asimismo, detallaron cómo se despidieron del actor. Sergio destacó que el histrión no sufrió en sus últimos días de vida y que murió tranquilo y rodeado de su familia.

“Somos muy afortunados, mi padre se fue en paz, sin sufrimiento, rodeado del amor que sembró, de su familia. Fue una transición muy tersa, muy pacifica y pues no concibo una mejor manera de morir. Murió en su casa, en su cama, a mi lado, al lado de su mujer, al lado de mi hermano, de sus nietos, de su nuera y aquí en la Ciudad de México”, expresó.

Por otro lado, el también actor afirmó que su padre ya tenía preparado su testamento desde hace varios años. “En 2004 mi papá escribió este testamento, que lo define muy bien, porque era un hombre muy inteligente que decidió tener a la muerte de cerca y escribió eso para dejarlo listo, cuando nos avisó nos espantamos y dijo ‘ nada más se los aviso porque este es mi pensar'”.

“Sus cenizas están con nosotros, todavía no tomamos la decisión de dónde reposarán finalmente”, agregó.

Sobre la última voluntad del artista, su hijo menor Fernando, detalló que fue lo que pidió, “mi padre se fue en paz, en muchos sentidos, creo que no se quedó con nada por hacer, ni deberle nada a nadie, se fue con la tarea hecha. La única preocupación con la que se fue mi padre es que no dejáramos a mi mamá sola, era lo único que le angustiaba y me lo repetía constantemente”.

Cabe mencionar que la familia decisión no hacer funeral y darle el último adiós a Héctor Bonilla en el homenaje que le realizaron en el Palacio de Bellas Artes.

Te puede interesar: SANDRA ECHEVERRÍA REVELA DETALLES DE SU SEPARACIÓN CON LEO DE LOZANNE