Famosos envían mensajes de reflexión para recibir el 2022

Las celebridades compartieron en sus redes sociales cómo celebraron la llegada del Año Nuevo 2022 y aprovecharon para enviar a sus seguidores mensajes de reflexión.

Reflexiones Año Nuevo 2022

BELINDA

“Termina un año más y le agradezco a Dios cada lección aprendida y permitirme bordar esta historia mágica con ustedes. Un año inicia y les deseo antes que nada, que todos sus deseos se cumplan, con mucho amor que es el motor que nos mueve, que este año esté lleno de momentos hermosos. Que sigamos creciendo juntos en esta historia llamada vida y que me sigan acompañando. Gracias abuelita por darme tanto amor todos estos años, este es el primer año sin ti y te extraño como nunca en mi vida, pero vives en mi y seguirás por el resto de mi vida, sigo aprendiendo a vivir sin ti”.

ANDREA LEGARRETA

“Si vamos a dejar huellas que sean huellas bonitas. Gracias 2021 por lo gozado, por lo sufrido, y por lo maravilloso, por lo aprendido… Por lo que se fue, es y será. Venga 2022 con lo que traigas. Agradecidos y bendecidos con todo lo vivido. Por nuestra familia, nuestros amores, nuestros amigos y maestros de vida que están y los que se han ido. Dios nos bendiga a todos y a ustedes y sus familias. Mucha salud, bendiciones y sueños cumplidos para ustedes amores”.

LUCERO

“Llega el fin de año y todos nos hacemos propósitos para cumplir. Que el más importante sea disfrutar con salud lo que tenemos y ser felices con todo lo que la vida nos regala día con día. Que vivir intensamente sea prioridad este 2022. Gracias por tanto y FELIZ AÑO NUEVO”.

TANIA RUIZ

“Feliz 2022 para todos. Les deseo que valoren cada detalle de la vida y esos grandes detalles que le dan sentido a la vida. No voy a preocuparme por algo que yo ya puse en manos de Dios. Bendecido 2022. Sea lo que sea si está en manos de Dios está en el lugar correcto y es perfecto. Dios no quiere que te vayas de esta vida sin haberla vivido realmente, sin haber sido realmente tú. Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos. Pero eso si ténganlo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales. Dios los bendiga siempre. Mis mejores deseos para ustedes”.