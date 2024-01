Federica Quijano defiende a su hijo con autismo tras críticas por agresión

La cantante mexicana Federica Quijano fue hospitalizada y sufre una tendinitis tras un fuerte cabezazo en su brazo que sin querer le dio su hijo que fue diagnosticado con autismo desde los tres años de edad. Ella misma compartió los detalles en sus redes sociales, aunque no se hicieron esperar las críticas.

Ante los comentarios en las redes sociales, Federica Quijano salió en defensa de su hijo y habló de su discapacidad. La artista defendió a su hijo Sebastián y aclaró que la situación derivó de una crisis del adocelente y aclaró que “no es un niño golpeador, sino un niño con una discapacidad”.

La hermana de Apio Quijano dijo que la relación con su hijo ha presentado varias dificultades debido a la condición del joven de 14 años, debido a que a veces tiene episodios de agresividad, sin embargo, dijo que no es una persona con la que no se pueda convivir.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Federica Quijano habló sobre el incidente por el que tiene que guardar reposo en su hogar. “No puedo culpar a Sebastián, y jamás voy a decir que mi hijo es violento y no puede convivir, no. Simplemente tiene detonantes que a veces puede controlar y a veces no”, precisó.

Y agregó que comparte lo que vive día a día con su hijo para visibilizar lo que es vivir con alguien con esta condición ya que en nuestro país no se ha visibilizado el autismo como debería.

“La gente no lo entiende o no lo quiere ver, pero tengo que darle voz. Muchas personas deciden esconder a sus hijos, yo no, es mi preocupación y por eso lo subo a mis redes, porque se tiene que saber la realidad”.

Federica reitera su amor incondicional por su hijo y su preocupación

A pesar del mal momento que pasó Federica Quijano, resaltó los incréíbles momentos que ha vivido con su hijo, y expresó el amor incondicional que siente por él.

“Los papás de hijos con autismo tenemos una constante preocupación real, ¿qué va a pasar con mi hijo cuándo yo no esté?, por eso tengo cuatro trabajos, y me parto en 80, para que el día de mañana mi hijo no termine en un psiquiátrico donde abusen de él, o yo no pueda controlarlo cuando esté mas grande”, expresó, y pidió que su intención de visibilizar es para cambiar el panorama de las familias de “corazón azul”, para no se queden con la idea de que sus hijos no tienen oportunidad de hacer nada.

Conocida además por su trabajo como diputada, Federica Quijano destacó la importancia de entender y aceptar las realidades de las personas con discapacidades, promoviendo la empatía en la sociedad.