Quién es Juan Pa Serrano, el novio de Apio Quijano

Desde su llegada a La Casa de los Famosos México, Héctor ‘Apio’ Quijano ha dado varias declaraciones de su vida personal. Una de ellas es sobre la relación que tuvo con María José, compañera en Kabah, y cómo perdió la virginidad con ella. Después afirmó que era bisexual. Pero ahora salen detalles de quién es su pareja actual: el influencer Juan Pa Serrano.

¿Quién es el novio de Apio Serrano?

El artista mexicano no había compartido detalles en redes sociales de su vida amorosa actual, pero con todos los sucesos en LCDLF, finalmente cedieron a nombrar a su novio. Es Juan Pa Serrano, quien cumplió 33 años este mes de julio y en redes sociales comparte los viajes que hace y eventos a los que asiste.

Juan Pa ha compartido en historias de Instagram que apoya a Apio en su participación en el reality —incluso usó el hashtag #teamoapio.

En 2018, Serrano hizo un video con Apio para conocer distintos lugares de la Ciudad de México (publicados en T Late Videos), y ese mismo año compartieron otro video haciendo recetas y mostrando el proceso a los fans.

En las redes de Apio Quijano explicaron que hubo muchas preguntas sobre quién era Juan Pa Serrano, porque “fue a gritarle en la noche” durante la gala de LCDLFM. “Como lo vieron, Apio, dentro de la Casa, ya hizo pública su relación con el influencer Juan Pa Serrano, quien ya autorizó decirlo. Esta es la noticia verdadera, para que no se confundan”, redactaron en Twitter.

Queridos Fans, medios de comunicación y redes sociales ayer como vieron en el 24/7 o la gala dentro de @LaCasaFamososMx la Pareja de Apio que se llama Juan Pa Serrano fué a gritarle en la noche y llegaron muchos mensajes preguntando quién era. pic.twitter.com/H1DB9IVe2j — apioquijano (@apioquijano) July 13, 2023

Apio no ha dado más detalles de su relación, pero hay fotos de ambos disfrutando de conciertos y eventos públicos. Juan Pa se describe en Instagram como “foddie, socialité y traveler”.

En las declaraciones de Apio sobre su orientación sexual, había dicho que puede sentir atracción tanto por hombres como por mujeres. Apio estaba hablando con Raquel Bigorra (antes de que ésta fuera eliminada) y dijo que ‘no es 100% homosexual’. “No soy gay, porque también me gustan las mujeres y me he enamorado de mujeres. A mí las mujeres me encantan. Yo veo a Marie Claire [quien ya está eliminada] y me encanta, de que me podría enamorar. Y no soy 100% gay, aunque se me hace lo más cool ser gay, porque tienes muchas libertades”.