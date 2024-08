Frida Sofía viajó a México pero no visitó a su abuela Silvia Pinal

Frida Sofía se mantiene distanciada con su familia, prueba de ello es que acudió a México para ratificar la denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual, incluso interpuso una denuncia en contra de su madre, pese a que la rockera busca reconciliarse con su hija.

Durante la visita de Frida Sofía, se especuló que pudo haber visitado a su abuela, algo que según su tío Luis Enrique Guzmán no ocurrió y añadió que no tiene contacto con la joven, aunque tiene las puertas abiertas para hacerlo cuando ella lo desee.

“No tenemos contacto alguno, pero creo que Alejandra lo ha manejado muy bien y siempre le ha dejado la puerta abierta, pero cada quien hace lo que quiere, yo no culpo a nadie”, comentó.

En redes sociales, después de su visita a México, Frida Sofía compartió con sus seguidores su sentir. “Confundo a la gente. Tengo una personalidad feliz y un alma triste. Soy audaz pero tímida. Amo profundamente, pero a veces me siento cruel. Me estoy curando y sufriendo al mismo tiempo. Me dedico al crecimiento, pero me auto saboteo. Estoy tratando de encontrar la paz dentro de una vida de contradicciones”.