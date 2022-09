Grettell Valdez muestra su dedo después de cirugía para evitar cáncer

Después de someterse a una cirugía por una verruga que tenía en su dedo, y tras varias sesiones de quimioterapia, Grettell Valdez fue dada de alta y está fuera de peligro.

Grettell Valdez compartió que ya fue dada de alta, y mostró cómo luce su dedo afectado por una verruga que se originó debido a un virus que le contagiaron mientras se hacía manicura. “Les digo una cosa, ya me dieron de alta, justo hace una semana fui con mis doctores y me revisaron, fui tanto con el oncólogo y con mi cirujano, los dos me dieron de alta ya, fue la última radiación que tuve”, expresó la intérprete.

Al mostrar cómo quedó su dedo tras la cirugía, resaltó el gran trabajo de sus médicos, ya que el daño prácticamente es imperceptible. “la verdad es que ni se nota nada; si lo ves en perspectiva si se ve más chiquito, me quedó un poco chuequita”. “Obvio toda la huella la perdí, y la mitad de la uña, gracias a Dios no tuve que perder nada más”, agregó.

Finalmente, con el optimismo que la caracteriza, agradeció el haber salido adelante a pesar de las dificultades. “Esperemos que después de la radiación y la quimio que me pusieron local ya se quedó en el pasado, fue un susto muy grande, esa palabra, cuando te la diagnostican es muy fuerte”.

Superó el cáncer en 2018…

En ese año, le fue diagnosticado cáncer en su dedo pulgar, y con la ayuda de una cirugía pudo salir adelante.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia”.

Gretell pensó que ya había superado su enfermedad, sin embargo, se sometió de nueva cuenta a otra cirugía.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer. Entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es. Sí me van a tener que quitar quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, dijo semanas antes de operarse.

Te puede interesar:

EL HIJO DE GRETTELL VALDEZ DEBUTA EN LA MÚSICA, ASÍ FUE SU PRIMER CONCIERTO