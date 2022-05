Grettell Valdez confirma su divorcio y asegura que está feliz

La actriz Grettell Valdez rompió el silencio y reveló desde cuándo está soltera y cómo supero su ruptura.

Grettell Valdez confirmó los rumores sobre su divorcio con Leo Clerc; mediante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores le preguntaron si seguía casada o se había divorciado, la famosa se sinceró como nunca antes y confirmó que ya tiene tiempo divorciada y que está feliz.

“Yo solita me metí en esto, lo que se ve no se pregunta. Obvio, divorciada, feliz y siempre positiva”, afirmó la actriz, quien recibió el apoyo de una de sus amigas durante el video, la cual reveló que la ruptura se dio hace poco más de año y medio.

“Hace año y medio que no la veías con esa sonrisa, con esa juventud”, aseguró la amiga de la estrella, quien también aprovechó para dar un consejo sobre cómo superar una separación.

“Llora todo lo que tengas que llorar, haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo llevo dos años sola y la verdad es que amo y me divierto conmigo”, dijo la también ex esposa de Patricia Borghetti.

Inmediatamente, sus fans le cuestionaron si después de su separación está abierta al amor, a lo que ella respondió, “yo nunca he dejado de vivir el amor, yo vivo del amor, todo con amor, vivo enamorada y por supuesto si en algún momento aparece nuevamente el amor por supuesto y si cumple con todo lo que quiero y necesito. ¡Que viva el amor!”, finalizó.

Los rumores de la separación entre Grettell y Leo comenzaron desde julio de 2020, cuando se dio a conocer que el suizo enfrentaba un proceso legal en su país por un supuesto fraude y lavado de dinero, aunque ambos se mantuvieron discretos al respecto y decidieron alejarse de la opinión pública.

