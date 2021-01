Half Brothers: La primera película que Luis Gerardo Méndez produce en Estados Unidos

Half Brothers es la primera película que Luis Gerardo Méndez produce en los Estados Unidos. El guion comenzó a armarse desde hace cinco años, posteriormente lo vendieron a Focus Features. Uno de los grandes mensajes que quiere enviar el actor con esta cinta es la empatía.

Luis Gerardo Méndez ha demostrado que es un camaleón: lo mismo hace mezcal, modela relojes, es actor internacional y hasta productor de cine. El histrión aterrizó en Hollywood cuando se unió a Jennifer Aniston y Adam Sandler en la película Murder Mystery en 2019, año en el que también lo pudimos ver en Los Ángeles de Charlie. Su crecimiento no ha parado, pues ahora será parte de la tercera temporada de la serie Narcos: México.

No conforme con esto, Luis Gerardo Méndez comienza el 2021 con su primer protagónico en inglés con Half Brothers y en la cual también es productor.

La película narra la historia de Renato (Luis Gerardo Méndez) y Asher (Connor Del Rio), dos medios hermanos que se ven obligados a emprender un viaje juntos para descubrir su historia familiar.

En entrevista con CARAS, el actor nos platica sobre este filme, que comenzó a desarrollar desde hace cinco años junto a Eduardo Cisneros y Jason Shuman, los productores y escritores de este largometraje.

«Queríamos hablar sobre las relaciones entre padres e hijos, hermanos y medios hermanos, pero sobre todo, nos interesaba crear un vehículo entre las diferencias de mexicanos y estadounidenses, platicar sobre las cosas que nos hacen de alguna manera medios hermanos y que no somos tan distintos», explicó.

Una historia muy real

Esta narrativa cambió su manera de ver las cosas, pues justo hace siete años su papá le confesó que tenía una media hermana, y aunque al principio no estaba interesado en saber más sobre ella, el guion lo hizo cambiar. «Fue hace siete años cuando mi padre me dijo de mi media hermana, dos años mayor que yo y de la que no tenía ni idea. Tenía 30 (años) y mi cabeza estaba en otro lado, me encontraba muy concentrado en mi carrera, no tenía tiempo para eso, no podía lidiar con ello», recordó. «Además esa persona existió antes de que existiera yo, incluso antes de que mis papás se conocieran, entonces pensaba que no tenía nada que ver conmigo y, como Renato, cerré la puerta», compartió.

Al acercarse la filmación y conforme se desarrolló la producción, Luis Gerardo sintió que era momento de abrir esa puerta, «para mí se volvió más importante el conocerla, escucharla y saber su lado de la historia. La contacté y tuvimos una llamada, fue muy interesante y me ayudó muchísimo a contar mejor esta historia, a entender más a mi personaje», nos compartió.

«De alguna manera, Adriana, mi media hermana, es mi personaje; pero no solamente la llamé para eso, sino que me sirvió para ser un mejor ser humano; más saludable en el sentido de que al entender su perspectiva, pude tener una imagen completa. Estuve estos siete años con el punto de vista de mi padre; entonces, al hablar con ella pude comprender mejor lo que pasó, a mi papá y, por lo tanto, a mí», reconoció el actor.

Sobre su coprotagonista Connor Del Rio, Luis Gerardo no podría estar más feliz, ya que la química para trabajar entre los dos se dio al instante.«Fue lo máximo. Cuando entró a la sala de audiciones lo conocí en persona y empezamos a improvisar juntos. Supe inmediatamente que era él», nos cuenta.

Éste es el primero de muchos proyectos que Luis Gerardo quiere realizar, pues desea continuar escribiendo y contando historias. «Quiero seguir haciendo lo que hago. Half Brothers me dejó un gran aprendizaje: entender que las historias que quiero crear las puedo contar yo y que no necesito el permiso de nadie para hacerlo», añade el intérprete. «Esta cinta me dio una mirada diferente sobre lo que quiero como artista y narrador. No me veo solamente como actor, sino como alguien que busca decir algo; quisiera el próximo año relatar esas historias que traigo en la mente», finaliza.