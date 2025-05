Hijo de Erika Buenfil destapa la verdad de su orientación sexual

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil reapareció tras revelar que por segunda vez tratará de dejar su adicción al vape, luego de sufrir fuertes síntomas que creía “lo estaban matando”.

Hace unos días, el joven publicó en su cuenta de TikTok para hablar de su adicción, la cual le ha costado mucho dejar debido a una recaída que sufrió.

“Ya estaba muy mal. Llevaba casi cinco años fumando, y la verdad es horrible, lo odio con todo mi corazón. Cosas cotidianas como ir a la escuela, subir escaleras se me aceleraba mucho el corazón, me empezaba a sentir mal como mareos, aliento feo, problemas en la piel, ojeras... si fumas toma en cuenta que esta cosa te está matando y lo peor de todo es que lo sabemos, que el vape noa mata”, expresó.

Tras estas declaraciones, Nicolás Buenfil enfrentó una nueva polémica sobre su orientación sexual. Durante el estreno de la nueva película de Erika Buenfil, el joven fue abordado por la prensa.

“No me molesta para nada, yo sé lo que soy, yo sé mi preferencia sexual y ahora sí que no les incumbe. Me gusten o no, no entiendo por qué sería una forma de atacar a alguien”, dijo de manera tajante el primogénito de la actriz.

“Si me gustan qué y si no me gustan qué. Desgraciadamente hay gente que está comentando detrás de una pantalla y no saben en realidad detrás de cámaras cómo es la persona”, mencionó el joven quien también reveló si ya conoce a su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

“No, no lo he podido contactar desgraciadamente. Algún día se dará, yo no tengo prisa, claro que me gustaría mucho”, dijo sobre su abuelo a quien todavía no conoce.