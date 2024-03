El hijo de Silvia Pinal confirma que la actriz seguirá hospitalizada: esto dijo sobre la evolución de su mamá

La tarde del 29 de febrero trascendió la noticia de que Silvia Pinal había sido hospitalizada de urgencia debido a una serie de reacciones que complicaron su de por sí delicado estado de salud. Este episodio médico llega tan solo un par de semanas después de la última vez que fue dada de alta por motivos que su familia ha preferido mantener en privado.

Sin embargo, consciente de lo que su madre representa en la vida del espectáculo en México, Luis Enrique, el hijo menor de Silvia Pinal, dio detalles respecto a cuál es su estado de salud actual y si la actriz necesitará pasar más días en observación.

Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, aclara los motivos del ingreso de la actriz al hospital

“Todos estamos en constante comunicación. Alejandra está en Austin, Sylvia en Monterrey, pero todas las decisiones las tomamos en conjunto. Eso sí, la decisión de traerla (al hospital) la tuve que tomar yo al momento”, explicó Guzmán, quien los últimos días ha sido el único de los hijos de Silvia Pinal que ha estado acompañándola.

Para evitar suposiciones que mal informen respecto al estado de salud de su madre, Luis Enrique detalló que, más que tratarse de una hospitalización de urgencia, la premura con la que llegaron al nosocomio ubicado al sur de la ciudad se debió a que fueron indicaciones directas del médico a cargo del caso.

El hijo menor de Silvia Pinal ha estado al pendiente del cuidado de la actriz los últimos días Getty

Cuánto tiempo deberá estar hospitalizada la actriz

Según lo dicho por Luis Enrique Guzmán al ser interceptado por distintos medios de comunicación, este sangrado anormal se produjo justo después de que la llamada Diva del cine de oro asistiera a una revisión de rutina.

Presuntamente, las lesiones se intensificaron en el periodo entre la resonancia que le fue realizada y el regreso a su casa, de modo que pudo haber sido ocasionada por un movimiento brusco, consecuencia de la anestesia que le aplicaron previamente.

Finalmente, el hijo de la actriz señaló que hasta el momento, les han informado que doña Silvia Pinal permanecerá un par de días más en el hospital, contrario a las especulaciones de que podría salir el sábado.

“No, mañana no es probable que salga, sigue que la suban a su cuarto. Ella ya está mucho más tranquila, además la podemos estar visitando y no corre el riesgo de contaminarse. Porque si se quedaba en terapia intensiva o urgencias es donde podrían estar volando los bichos y ahorita es muy importante que no se vaya a infectar”, concluyó Luis Enrique, reiterando que tanto Alejandra y Sylvia, sus hermanas, están pendientes de la evolución de su madre.