Hijo de Talina Fernández preocupa por su delicado estado de salud

Pato Levy encendió las alarmas por su delicado estado de salud debido a un problema en el corazón por el que necesita de una cirugía. En entrevista para “Ventaneando”, el hijo menor de Talina Fernández dijo que ha intetado ser hospitalizado debido a que su salud ha empeorado, pero tuvo que recurrir a otro nosocomio porque los padecimientos no mejoran.

Pato fue abordado a la salida de urgencias del Instituto de Cardiología de la Ciudad de México donde explicó por qué tuvo que visitar de nuevo el hospital ya que tiene un problema en el corazón que está afectando a otros órganos al punto de retener litros de líquido en su organismo. El hijo de Talina dijo que tiene que ser atendido de diversos órganos centrales que están siendo afectados.

“Mi corazón está fallando y es una cosa integral, en donde como falla el corazón tengo como 60 litros de agua reteniendo. Toda esa agua empuja a todos los órganos, entonces me duele todo, me tienen que ver los pulmones, el hígado, el corazón... entonces pues aquí en cardiología ya no me pueden recibir. He venido cinco días seguidos, no me pueden recibir”.

Afortunadamete Pato Levy ya recibe atención en otro lugar. “Me refirieron a otro hospital de gobierno, que también tengo carnet, gracias a Dios, que es el de nutrición. El doctor me dice ‘de verdad te estás muriendo’, entonces ya me tomo las cosas en serio”.

Hace unos meses, Pato Levy organizó un bazar en la Ciudad de México donde vendió algunos de los preciados artículos de su mamá para cubrir la cuenta que aún tenía pendiente en un hospital y costear la cirugía que necesita en el corazón.