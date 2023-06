Hijos de Mariana Levy despiden a su abuela Talina Fernandez: “dale un abrazo a mi mamá"

Los nietos de Talina Fernández -hijos de Mariana Levy y José María Fernández Pirru- se reunieron para despedir a la conductora que falleció a los 78 años de edad. A pesar de las supuestas diferencias que existen entre José Emilio, Paula y María, por la herencia de su mamá Mariana Levy, los jóvenes estuvieron juntos para despedir a la “dama del buen decir”.

En una entrevista con De Primera Mano, José Emilio, nieto de Talina Fernández comentó que cuando se enteró de la muerte de su abuela, él se encontraba en Cuernavaca y aunque tomó el primer camión, no llegó a despedirse de ella.

Nietos de Talina Fernández despiden a la “dama del buen decir”

El joven aseguró que está siendo muy doloroso para él perder a su abuela, asismismo, en otra entrevista comentó que no hay rencillas con sus hermanas por el tema de la herencia que anteriormente había comentado. Y agregó que no hay relación con su padre, al contrario, con Ana Bárbara sí, ya que convivió algunos años con ella.

“Te amo mucho, eres un ejemplo a seguir para todo México, eres una mujer impresionante y nadie te va a olvidar. Me decía que me amaba mucho, que me quería, que yo era el hombre de la familia y que debía sacar adelante a todos”, dijo.

Además, agregó que él y Paula pudieron recordar las enseñanzas que les dejó Talina. “El amor es más importante, la mejor enseñanza que me dejó fue sonreir siempre. Muchos consejos: nunca darse por vencido. Hay que dejar esas cosas atrás, estamos en un momento donde nos volvemos a unir. Abracé a María. Abracé a Paula. A María le dije lo mucho que la amaba”.

En sus redes, Emilio expresó, “voy a extrañar las pláticas, tus abrazos, tu vox, tus enseñanzas y tu forma de amar. Ahora solo me queda honrar lo que fuiste. Abraza y besa a mi madre, pero también dile que estoy bien”.

Por otro lado, Paula Levy, quien si se logró despedir de su abuela, pues se encontraba cerca del hospital donde fue ingresada de emergencia, declaró que por fin su abuela se reunirá con su mamá. “Estas situaciones tienden a unir a la familia y pensar de alguna manera que ya está con mi mamá y le está dando ese abrazo que tanto quería darle”.

En sus redes sociales, Paula compartió una imagen en la que aparece ella y su hermano con Talina Fernández. “babi-como le llamaba Paula-, me faltan palabras para expresar lo mucho que te amo y el orgullo que fue para mi haber sido tu nieta”. “Mi babi amada aunque te extraño sé que por fin encontraste la paz que tanto anhelabas... te llevas un pedazo de mi corazón, pero sé que no me hará falta ya que ahora me acompañas en cada paso, sólo de una manera diferente. Babi dale un abrazo gigante a mi mamá de mi parte, gocen y descansen que todo estará bien. te amo”.