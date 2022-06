Los hijos de Pepe Aguilar nos comparten lo que han aprendido de su padre

Los hijos de Pepe Aguilar han demostrado que quieren seguir el camino de su padre en la música, y esto ha representado un gran orgullo para la Dinastía Aguilar.

Para la edición de CARAS de este mes, reunimos a tres integrantes de una de las dinastías más importantes de México- Los Aguilar-. Pepe, Leonardo y Angela posaron juntos para una divertida sesión de fotos y una íntima entrevista en la que nos confesaron lo que significa para ellos su familia.

Por su parte, Pepe comentó que sus hijos son su mayor orgullo por todo lo que han logrado hasta el momento con su talento y esfuerzo.

“Yo veo su carrera sin límites y no porque sean mis hijos. He producido a más de 30 artistas, grandes, chicos y de todo tipo; ahí te das cuenta del alcance de la gente y creo que ellos tienen uno sin límites, eso lo definirán ellos con sus decisiones, su profesionalismo, su seriedad y diversión, porque claro que se vale divertirse”, expresó.

“La unión y el respeto que nos tenemos como familia es fundamental, mas no es algo que dependa solo de mí, sino que también depende mucho de su mamá, definitivamente es la otra mitad”, agregó sobre su relación familiar.

En tanto, Ángela habló sobre el aprendizaje que ha obtenido de Pepe.

“Hemos aprendido a ser honestos para no tener cola que nos pisen, porque te puedes mostrar de una forma y ser de otra. También, he aprendido de él, a través de su ejemplo, a estar en todo momento preparada y ser seguros de nosotros mismos, sin dejar de ser humildes, considero que es algo muy lindo que nos ha enseñado”.

Por otro lado, su hijo Leonardo dio a conocer cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado su padre.

“El mejor consejo que he recibido de mi papá es a no hacer cosas para satisfacer a alguien más. Eso me lo dijo desde hace mucho tiempo y no fue, sino hasta que lo entendí, que defendí mi forma de cantar, de vestir o simple mente, aferrarme a lo que quiero. Debemos ser honestos, auténticos y reales”.

