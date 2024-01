Hospitalizaron a Jamie Dornan tras una intoxicación: ¿qué se sabe del estado de salud del actor?

El actor Jamie Dornan fue hospitalizado de emergencia, lo cual alarmó a fans y medios en general. El hecho ocurrió en Portugal, mientras se encontraba de vacaciones en el 2023, pero apenas se dio a conocer.

El protagonista de Cincuenta sombras de Grey presentó síntomas que apuntaban a un ataque cardíaco, informó su amigo Gordon Smart en un episodio de su podcast “The Good, the Bad and the Unexpected” de la BBC, donde recordó la pesadilla que ambos vivieron.

Trascendió que Jamie pasaba unos días con el presentador de Good Morning Britain y otros amigos cuando empezó a sentirse mal. Smart detalló que Dornan sintió un hormigueo en la mano y brazos izquierdos, además tenía una frecuencia cardíaca muy elevada.

Gordon comentó lo siguiente: “Resultó que le habían rozado unas orugas procesionarias así que tuvo suerte de salir bien”. Las orugas (larvas) están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, por lo que pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como intensas reacciones alérgicas.

Jamie tuvo síntomas después de Smart: “Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia”, contó Jamie a Smart, quien ahora ve esta como una buena anécdota.

¿Cómo se encuentra Jamie Dorman?

Para la tranquilidad de los fans, todo quedó en un susto, gracias a que pudo ser atendido a tiempo, por lo cual está fuera de peligro.

Jamie Dornan está en un buen momento, pues fue elegido como embajador de Loewe. Acudió al desfile de la firma en la semana de la moda de París junto a su mujer Amelia Warner.

Está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie El turista, que se verá en HBO Max el próximo 24 de enero.