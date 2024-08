Hunter Schafe reveló los detalles por los que terminó su relación con Dominic Fike

Hace apenas unos días se confirmaba que Hunter Schafer y Dominic Fike terminaron su relación de poco más de un año. Ahora, la estrella de Euphoria reveló detalles de por qué cree que fue la ruptura con su coprotagonista.

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy” la actriz aseguró que la relación finalizó debido a una infidelidad.

“Parte de por qué terminó es porque me engañaron por primera vez. Es parte de mi verdad, pero eso me cambió fundamentalmente como persona”, sostuvo la actriz de 25 años.

Schafer relató que Dominic era el primer hombre cisgénero y heterosexual con el que había salido. Al enterarse del engaño, confesó que inicialmente se culpó a sí misma porque era “una mujer trans, [saliendo] con un hombre que nunca tuvo una relación [con personas como yo]”.

“Debido a la forma en que he sido socializada como mujer trans, este punto ha sido crucial en mi vida y [también] es por qué mi vida ha sido tan difícil muchas veces. Yo estaba como, ‘Oh, Dios ¿es esto? ¿Puedo simplemente no hacerlo?”, agregó.

No obstante, al reflexionar sobre la situación, Schafer reparó en que ella no tenía ninguna responsabilidad, y en su lugar, “tenía todo que ver con esa persona y con cualquier tipo de dolor con el que esté lidiando”.

Además, Hunter calificó su relación como su primera experiencia en un romance monógamo y relató que tuvo sospechas de las infidelidades de Fike antes de su ruptura.

“Siempre lo sabes”, comentó y admitió que revisó su celular para confirmarlo: “Como ya lo sabía, busqué en su teléfono, cosa de la que no estoy orgullosa”.

A pesar del engaño, la actriz expresó que guarda recuerdos cariñosos de su tiempo con Dominic Fike. “Fue una de las rupturas más limpias que he tenido”, reconoció. “Los dos sabíamos que no estaba funcionando y no podíamos seguir así. Tenemos que ir cada uno por nuestro lado. Fue muy duro. Nos queríamos. Era una persona muy especial”.

