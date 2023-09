¿Indirecta para Myrka Dellanos y Luis Miguel? El revelador mensaje de Aracely Arámbula en Instagram

Luego de que Aracely Arámbula revelara ante los medios de comunicación que Luis Miguel no está presente en la vida de sus hijos y le llamara “deudor alimentario”, se ha visto involucrada en una guerra de declaraciones e indirectas con Myrka Dellanos, ex pareja del cantante.

Miguel y Daniel Gallego Arámbula son los hijos de ‘La Chule’ y Luis Miguel, los adolescentes viven en México con su mamá, quien compartió: “Siempre ha tenido las puertas abiertas, pero para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. No ha tenido interés. Antes decían que yo debía estar presente, pues era cuando tenían 4 y 6 años, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él”.

Cuando Aracely Arámbula publicó en sus historias de Instagram el mensaje “Nunca estés muy ocupado para las personas que te aman y nunca estés muy disponible para las personas que te usan”, sus 6.6 millones de seguidores asumieron que se trataba de una indirecta para ‘El sol’ y, al parecer, también para Myrka Dellanos.

Con un rotundo “Así de claro”, Aracely Arámbula dejo a sus seguidores la interpretación de para quién iban dirigidas esas palabras. Especial

“Que te informe bien”, canta Aracely Arámbula

Luego de que la conductora de “La Mesa Caliente”, Myrka Dellanos, saliera en defensa de Luis Miguel, Aracely Arámbula le ha pedido que no hable más de sus hijos. “Ella llamó para decir que no puedo hablar de sus hijos. Ustedes están hablando, pero ella les dijo que yo no puedo”, dijo a Verónica Bastos y Aylín Mujica, sus compañeras de programa.

Ante las declaraciones de Myrka, Arámbula subió un reel a haciendo lip-syncing de la canción “Según quién”, de Carin León y Maluma. “Dile al que te está informando, que te está malinformando. Que te informe bien”, canta la protagonista de La Doña.

Ante este clip, los fans de la actriz mexicana se volcaron a comentar, compartiendo su suposición de que era dedicado para Myrka Dellanos. “Hay le hablan a Myrka que se informe bien antes de ser abogada” y “Con dedicatoria para la metida del año Myrka. La señora Aracely es una dama y una excelente madre”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.