Inés Sainz y Tania Rincón negaron prestarse a ser “Patiño” de programas deportivos; esto dijeron

Tania Rincón respondió de alguna manera a las declaraciones que hizo recientemente Inés Sainz, al decir que no se prestó a ser el “Patiño” del programa de comentaristas en el Mundial de Rusia del 2018.

La declaración la dio Inés con Mónica Garza, donde dijo textual:

“Le pregunté directamente [al productor] ‘Qué pasa?’ y él me dijo ‘La verdad es que a la hora de conducir como tú, que no te prestas a ser Patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo’”.

En su lugar entró Tania Rincón, a quienes los fans y público que vieron las declaraciones de Sainz, de inmediato interpretaron que ella sí se prestó a eso.

La conductora del Programa Hoy respondió que nunca presumió que es una periodista deportiva, y que su “mero mole” es el entretenimiento y por eso la llevaron a eventos especiales, porque hace de todo.

Aclaró que jamás se sometería a que le falten al respeto, a que la hagan foco de albures o que sea “Patiño” de nadie.

“Encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tiene al respecto de mi persona. Creo que están a destiempo las declaraciones. Finalmente yo no me puse en ese lugar, yo soy una empleada más y en ese momento me dijeron ‘Se te solicita para este programa’ y yo fui a hacer mi chamba lo mejor que pude”, precisó Tania, quien también es noticia porque rumoran que ya tiene nuevo novio.

¿Hay rivalidad entre Tania Rincón e Inés Sáinz?

Con la declaración de la conductora de TelevisaUnivisión queda claro que sí se sintió aludida, pues ella fue quien ocupó ese lugar.

Por su parte, Inés Sainz, no se enganchó con la respuesta y dijo: “Yo creo que son ganas morbosas, porque además después quisieron ponerle un nombre a la persona que fue”.

Dejó claro que ella lo que hizo fue responder a una pregunta enfocada en lo que pasó, y por eso respondió porque en su momento, no le pareció.

Ambas conductoras son reconocidas en sus rubros, Sainz se prepara para la edición del 2023 del Super Bowl, mientras que Rincón sigue con el Programa Hoy, sus eventos privados, lo que hace con marcas y el programa de radio “La caminera”.

En redes sociales Tania es más popular, tiene 4.1 millones de seguidores en Instagram, mientras que Inés suma 1.8.

La rivalidad no existe como tal, pues ambas tienen su propio estilo, fans, trabajo y sus logros.