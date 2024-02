Ingrid Coronado dice que Fernando del Solar rompió un acuerdo que afectó su carrera

La conductora de televisión Ingrid Coronado confesó que la empresa para la que trabajaba le pidió hablar públicamente sobre su separación con Fernando del Solar, a raíz de que su exesposo no cumplió con un acuerdo que tenían establecido para hacer pública su separación.

Ingrid habló en el podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez sobre los señalamientos que recibió después de que supuestamente del Solar rompió el acuerdo que tenían ambos en cuanto a la forma en la que abordarían su ruptura para cuando llegara la hora de anunciar la noticia a la prensa y a sus seguidores.

“Hace casi 10 años, el papá de mis hijos declaró públicamente que yo lo habia abandonado, ni siquiera habíamos dado la noticia de que nos íbamos a divorciar, habíamos hecho un acuerdo él y yo de que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia, pero él no respetó ese acuerdo que habíamos tenido”, mencionó.

Durante la plática, Ingrid Coronado recordó lo díficil que fue lidiar con la situación, ya que la versión de Fernando del Solar provocó críticas constantes para la también conferencista.

“Estaba un día en mi programa de televisión, me estaba maquillando y de pronto me llega un mensaje con la portada de una revista en donde él daba la noticia diciendo que yo había abandonado el barco; yo estaba a punto de salir a hacer mi programa en vivo. Se podrán imaginar mi shock porque él estaba enfermo, y en ese momento mi cabeza se empezó a volver loca porque dije qué es lo que va a suceder, esto no va a tener buena respuesta. Nunca imaginé que el escándalo se iba a hacer tan grande, pero si tenía alguna idea y yo tenía además en ese momento que salir a hacer mi programa de televisión. Salí como pude, sonreí, en los cortes comerciales me iba y lloraba”, dijo.

Coronado confesó que derivado del escándalo que provocaron las declaraciones de Fernando, la empresa para la que trabajaba Ingrid le pidió hablar del tema en televisión.

“Terminando mi programa, en la televisora que estaba, me dieron la orden de que tenía que hablar en el programa de espectáculos, yo no estaba preparada porque estaba en shock, en ese momento contraté a una empresa de control de crisis que me diera instrucciones de qué es lo que tenía que hacer”.

“Me fui a parar al programa a hablar cuando yo no estaba preparada, me empezaron a cuestionar durísimo y yo respondí mal porque yo tenía la instrucción de no decir la verdad, ese fue un gravísimo error, porque yo con esa entrevista firmé mi sentencia, porque no dije lo que realmente había sucedido y entonces lo que dijera después ya nadie me creía”.

Ingrid Coronado es actualmente conductora de un programa de radio y escritora INSTAGRAM

Ingrid puntualizó que el escándalo que generó todo esto la orilló a buscar ayuda profesional debido a que la situación la estaba afectando mentalmente y también en su carrera.

“En esa entrevista, fue como si yo hubiera confirmado lo que él había dicho aunque esa no era la verdad, eso fue lo que causó un escándalo enorme en el que terminé perdiendo no solamente mi trabajo, sino que perdí mi estabilidad emocional, perdí realmente todo, fue un momento muy fuerte para mí".