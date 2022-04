Jennifer Lopez presume el anillo de compromiso que le dio Ben por segunda vez

La cantante Jennifer Lopez presumió la espectacular joya con la que Ben Affleck le pidió matrimonio por segunda vez, luego de haber estado separados durante varios años.

Jennifer Lopez y Ben Affleck han estado en los reflectores desde que empezaron a salir en julio de 2002, posteriormente se comprometieron, sin embargo, se separaron y cancelaron su compromiso en enero de 2004. Ambos decidieron continuar sus vidas por separado, se casaron, tuvieron hijos y se divorciaron con sus anteriores parejas para que 20 años después retomaran su relación.

Sin duda, el destino apuntaba a que volverían a unir sus vidas, pues desde el año pasado han acaparado la atención de los medios y los fans que señalan que si existen las segundas oportunidades, luego de que la pareja decidiera darse otra oportunidad en el amor.

Desde que anunciaron que estaban juntos nuevamente, la pareja ha derrochado amor en distintos eventos del entretenimiento, así como en las alfombras rojas, donde se han dejado ver de lo más felices y enamorados.

Más tarde, Ben le volvió a pedir matrimonio al amor de su vida y esta vez todo apunta que si ¡habrá boda!

EL ANILLO

JLo compartió con sus fans un video para mostrar la sortija con la que Ben le pidió que se case con ella. “Fue totalmente inesperado. Mi amor, Ben, se arrodilló y me dijo cosas que nunca olvidaré. Me puso el anillo y me preguntó que si quería casarme con él. Fue un momento perfecto”, expresó Jennifer sobre el romántico momento en el que dijo “sí quiero”, a la propuesta de Ben.

“Y aquí está mi anillo… un diamante verde… Es mi color favorito y, obviamente a partir de ahora siempre va a ser mi color de la suerte”.

“Me siento afortunada. No es habitual que el amor verdadero tenga una segunda oportunidad. Somos muy afortunados…”, dijo Lopez de lo más emocionada.

Según publico la revista Page Six, la sortija valdría más de 5 millones de dólares, e incluso podría llegar hasta los 10 millones.

