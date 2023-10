Jessica Chastain y Jodie Foster llegan a México: ¿cuándo y dónde estarán?

Jessica Chastain y Jodie Foster visitarán México a finales de octubre. Las actrices participarán en distintas actividades de la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde la primera presentará su última película y la segunda será homenajeada con el Premio a la Excelencia Artística.

Jessica Chastain en México

La actriz visitará Morelia el próximo sábado 21 de octubre. Su participación en la edición 21 del FICM será como invitada especial a la Gran Gala, evento que servirá de presentación de Memory, cinta dirigida por el mexicano Michel Franco y coprotagonizada por Peter Sarsgaard, quien también estará presente en la función que se llevará a cabo en el Teatro Mariano Matamoros.

La película narra la historia de una madre soltera y trabajadora social que lucha por superar su alcoholismo mientras equilibra su carrera y la crianza de su hija. Sin embargo, su vida da un giro cuando se reúne con antiguos compañeros de escuela y es perseguida por un hombre, lo que desencadena un viaje de introspección en su pasado.

La crítica internacional señala la cinta como “una verdadera candidata para los premios Oscar, sobre todo en las categorías de mejor actuación”, explica el sitio del Festival mexicano.

Jodie Foster recibirá el Premio a la Excelencia Artística del FICM 2023

La actriz, cuya carrera de 50 años incluye cintas icónicas como Taxi driver, The Silence of the Lambs y Contact, recibirá el Premio a la Excelencia Artística que otorga el Festival de Cine de Morelia y la Medalla Filmoteca UNAM.

Foster recibirá la distinción por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en un exacto protocolario el día 26 de octubre, en la sede de Cinépolis localizada en el centro de Morelia. Durante el Festival, la artista, quien ha dirigido cintas como Home for the Holidays y Money Monster, entre otras, también ofrecerá una clase magistral en el Teatro Melchor Ocampo.