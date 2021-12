JLo reveló su sentir ante los comentarios de Ben Affleck sobre su ex

Jennifer Lopez le puso fin a las especulaciones y dijo que no está molesta por los comentarios que hizo su pareja Ben Affleck sobre su exesposa Jennifer Garner.

Por Diana Laura Sánchez

Ante los polémicos comentarios del actor Ben Affleck donde declaró que se sintió “atrapado” en su matrimonio con Jennifer Garner, y por esta razón bebía alcohol en exceso, se especulaba que la cantante estaba enojada ante estas declaraciones, sin embargo, ella misma reveló a la revista People, que no es así.

“Esta historia simplemente no es cierta. No es lo que yo siento. No podría tener más respeto por Ben como padre y como persona”. De esta manera, aseguró que el amor que siente por el actor es más grande que cualquier cosa y que lo apoya incondicionalmente.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece de película, ya que, después de un largo tiempo de su ruptura, decidieron retomar su relación y ahora están más felices y enamorados que nunca.

Garner y el actor estadounidense estuvieron casados durante 10 años. Affleck estaba comprometido con JLo antes de casarse con Garner y tuvo tres hijos con ella. “Parte del porqué bebía se debe a que me sentía atrapado, no quería dejar a Jennifer por mis hijos, pero no era feliz. Entonces me tomaba una botella de whisky y me tiraba a la cama, lo cual no era la solución”, fueron algunas de las declaraciones que hizo Affleck.

Sin embargo, fue la propia Jennifer Garner quien lo apoyó a superar su adicción al alcohol, tres años después de su separación, la actriz lo acompañó a un centro a rehabilitarse.

Ante la gran controversia que desataron estas declaraciones, Ben intentó aclarar sus comentarios en una entrevista y dijo, “Nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”, además, dijo que estas palabras lo hicieron parecer como “el peor, el más insensible, un tipo horrible”.