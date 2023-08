José Eduardo Derbez confiesa si entraría a La casa de los famosos México

José Eduardo Derbez no tiene miedo de hablar y mostrar su vida personal tanto en sus redes sociales como en la televisión. Pero el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no estaría seguro de poder participar en un reality como La casa de los famosos México.

Y aunque ya ha sido parte de un programa “real” con su familia cuando grabaron De viaje con los Derbez, el actor y comediante de 31 años dio las razones por las cuales no podría ser parte de un show como LCDLFM, donde los participantes son vigilados las 24 horas del día sin descanso.

José Eduardo descartó participar en un reality como LCDLFM Instagram @jose_eduardo92

Ante la pregunta de varios reporteros de si ingresaría a la famosa casa, Derbez respondió: “A mí me costaría muchísimo trabajo. Mira, nunca digas nunca pero no, no creo. Porque soy muy ‘picky’ con muchas cosas, con el baño, con las regaderas, con mi privacidad, con la convivencia extrema, no sé, creo que es algo que se me complicaría muchísimo”.

Además, aseguró que no es lo mismo que el programa que ha hecho con su familia, pues en este caso, estaría en una casa con completos desconocidos.

“Sí, hice un reality con mi familia, pero es muy diferente con la familia, que conoces de toda la vida, que con compañeros que de repente nada más te topas en los pasillos, o gente que no conoces” José Eduardo Derbez

Por el momento, José Eduardo prefiere enfocarse en otros proyectos profesionales, motivado por los recientes éxitos que ha logrado consolidar en su carrera.

Actualmente, Derbez será parte del grupo de asesores famosos en el programa Veo Cómo Cantas, donde los concursantes se enfrentarán a un desafío de adivinanzas con humor, y deberán descubrir a los malos cantantes entre un grupo de 10 personas.

Las celebridades estarán encargadas de ayudar a los concursantes para evitar que caigan en el engaño y sean eliminados del juego. Al final, un invitado musical cantará con el ganador, y si resulta ser un buen cantante, se llevará el dinero que haya acumulado a lo largo del programa.