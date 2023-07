José Eduardo Derbez aclara qué sucedió con la relación con su papá, Eugenio Derbez

Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos: dos mujeres y dos hombres. Aunque Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana son muy parecidos físicamente, hay algo que no tienen en común: sus mamás, pues todos son hijos de diferentes mujeres. Ahora quien sale en los titulares precisamente es el varón menor, José Eduardo Derbez, quien recientemente confesó cómo ha sido la relación con su famoso papá.

José Eduardo Derbez platica de su relación con Eugenio Derbez.

José Eduardo es fruto de la relación de Eugenio con la actriz Victoria Ruffo; nació el 14 de abril de 1992, y sus papás sostuvieron una relación de cinco años. Fue en 2021 cuando Eugenio Derbez declaró, “me da mucho coraje que, de repente, todavía le pregunten ‘oye José Eduardo, ¿y cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?’? ¿Por qué le preguntan eso y por qué no le preguntan ‘José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá'? Que es muy diferente” (vía E Online).

Ahora, en el podcast ‘La Capitana’, el hijo de 31 años de Eugenio Derbez dio más detalle sobre la relación y los rumores que han corrido alrededor de ésta. “Teníamos épocas, sí pasaban años que nos dejábamos de ver y luego otra vez como que retomábamos, pero no agarraba. Por cuestión de pleitos, mi mamá me corrió de la casa, yo tenía como 16. Me corrió y me fui con mi papá y estoy con él dos meses [...] Somos muy diferentes mi papá y yo, entonces había mucho choque. Chocamos muchísimo y ya tuve que pedir perdón a mi mamá para poder regresar”, confesó José Eduardo.

Después afirmó que las cosas irían mejorando. “Ya como a los 18 empezamos a vernos un poquito más, empezamos a platicar un poco más, la relación mejoró mucho y nos veíamos mucho más seguido”.

Recordemos que la primogénita de los Derbez es Aislinn, quien nació el 18 de marzo de 1987, es hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel, actriz de doblaje con quien el comediante sostuvo un matrimonio de siete años. Para 1991, Eugenio Derbez se convirtió en padre por segunda ocasión, esta vez con la cantante y bailarina Silvana Torres Prince, Vadhir Derbez llegó a este mundo un 18 de febrero de 1991. La más pequeña de la dinastía Derbez es Aitana, fruto de la relación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. La pequeña llegó a este mundo el 4 de agosto de 2014, dos años después de la boda de sus padres quienes contrajeron matrimonio el 7 de julio de 2012.