Eugenio Derbez habla de la actitud de Bárbara Torres en “La Casa de los Famosos”

Si eres fiel seguidor de “La Casa de los Famosos”, te habrás dado cuenta que en los últimos días, Bárbara Torres se ha vuelto tema de conversación entre los integrantes, debido a las actitudes que ha tenido con varios de ellos, en donde se ha visto involucrada en diversas polémicas, principalmente con Raquel Bigorra y Sergio Mayer, sus compañeros del reality show; que van desde los primeros episodios del programa, donde la actriz argumentaba que se encontraba pasando por la menopausia, y esto le provocaba cambios de humor muy drásticos; hasta la reciente nominación a Emilio Osorio gracias a sus alianzas con Apio Quijano.

Dichos comportamientos se han intensificado al punto en que Bárbara Torres ha tenido conflictos con varios participantes del llamado “Team Infierno”, quienes ya no creen en su palabra y han calificado la actitud de la actriz como una estrategia para jugar con personajes, aunque ella diga lo contrario. Debido a ello, salió nominada para que abandonara el programa, pero sorprendentemente salió victoriosa de la votación y continuó en el show.

Qué dijo Eugenio Derbez de la Bárbara Torres en La Casa de los Famosos

El productor y actor Eugenio Derbez, quien trabajó junto a ella en La familia Peluche, cuestionó la actitud de su excompañera mencionando que había notado que la actriz lloraba mucho en el programa, a través de un video en sus redes sociales que se viralizó. Ahí dio su opinión al respecto, y aunque confesó que no está muy familiarizado con el formato, su suegra le dio contexto y remarcó que la menopausia le estaba causando muchos conflictos a la actriz, a lo que el comediante señaló:

“Explíquenme una cosa. Yo, como público, si me siento a ver “La casa de los famosos” y quiero divertirme, ¿realmente quiero ver a una señora que llora todos los días por la menopausia? añadiendo con su característico estilo humorístico un mensaje para ella: "¡Bárbara, por qué no eres una señora normal!, de veras”.

A pesar de estos comentarios un tanto sarcásticos, Eugenio pidió votos para Bárbara en su momento y extendió su mensaje diciendo: “Pero no importa, vamos a apoyar a Bárbara, que se quede en “La casa de los famosos” para que siga llorando por la menopausia, que se quede Bárbara y su menopausia”.

Estas palabras de Derbez provocaron diversas reacciones por parte de los internautas, algunos de los cuales ya no apoyan tanto a Bárbara y mencionaron en comentarios que “ya perdieron a Bárbara y hasta Eugenio lo sabe”, “pobre de Eugenio cuando trabajaron juntos, no me imagino”, “hasta Eugenio sabe que es mucho drama y victimización lo que hace Bárbara”, “así es Eugenio, no es una señora normal”, “No, no, no, ya ni la apoyes”, “Eugenio eres grande jajaja”, “Ya aburre la víctima de Bárbara, que ya la saquen”, “A votar por la menopausia y la lloradera jajajaja, ya me desespera”, entre otros.

Entre tanto, afuera de la casa Bárbara Torres sigue acumulando detractores, a los que se suma ahora la vedette Niurka Marcos, quien ha comentado sobre la traición de su “amiga” al nominar a su hijo Emilio Osorio, participante también del reality, aunque esa será otra historia para contar.