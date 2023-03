Él es el hombre que habría conquistado el corazón de Madonna

Madonna no es ajena a los romances con hombres menores que ella, y ahora ronda uno de los rumores más candentes para la cantante respecto a su historial amoroso. Madonna,64, presuntamente está saliendo con Josh Popper, 29, quien es boxeador y ex jugador de la NFL.

Madonna presuntamente está saliendo con Josh Popper, boxeador 35 años menor que ella

Después de atravesar el escrutinio por su aparición en los Grammy con un rostro notoriamente inflamado a causa de los retoques estéticos, ahora Madonna reaparece por presuntamente tener un nuevo amor. Daily Mail reportó que la cantante está saliendo con el entrenador de box de uno de sus hijos, Josh Popper, e 29 años. Porque, en palabras del tabloide, “se vio a la cantante abrazando a su compañero de entrenamiento en una serie de instantáneas compartidas en Instagram a principios de este mes”.

Por un lado Daily Mail afirma que “la exhibición pública de esta pareja no solo se hizo para dar un show, sino que Madonna y Popper sí han estado viéndose románticamente”. Mientras que fuentes de Page Six revelan que todo está ‘montado’ para que el gimnasio del ex jugador de la NFL reciba más dinero; “amigos dicen que las fotos compartidas fueron para dar publicidad”, comentan.

Y otro más afirma a Page Six, "él es un sujeto muy guapo y agradable, pero Madonna no está buscando el amor en este momento. Josh ha estado entrenando a su hijo y ella está impresionada. Ella le dijo que le ayudaría a promover su gym. Las noticias llegan después de que se dio a conocer que Madonna terminó con su novio de 23 años de edad, Andrew Darnell, después de medio año de relación.

Madonna habla sobre la muerte de su hermano que vivía bajo un puente

El pasado domingo se dio a conocer la noticia de que uno de los hermanos de la cantante Madonna había fallecido, a lo que ella respondió desde su Instagram con unas sentidas palabras, una despedida para su hermano Anthony, quien sufrió de adicciones y durante años vivió bajo un puente en Michigan.

“Gracias por dejarme boquiabierto cuando era niña y presentarme a Charlie Parker, Miles Davis, el budismo, el taoísmo...”, escribió la intérprete señalando a su hermano con una flecha blanca.

Y es precisamente esta fragilidad familiar lo que mantendría a Madonna alejada del espectro del amor por unos momentos. “Madonna está pasando tiempo con su familia. Está ocupada preparando su tour, el cual es muy competitivo, pero todos saben que necesita tener tiempo a solas con su familia al momento”, complementó la fuente a Page Six.