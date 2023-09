Juan Collado a punto de recuperar su liberad; juez retira prisión preventiva

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló la prisión preventiva justificada al abogado Juan Collado e impuso medidas cautelares en la portación de un brazalete electrónico, la entrega de pasaporte y el pago de una fianza de un millón de pesos.

Aquiles consideró que cancelar la prisión preventiva no representaba un riesgo de fuga del abogado. Esta medida forma parte del proceso por el que está pasando el abogado por una presunta defraudación por 36.7 millones de pesos.

Sin embargo, deberá permanecer en el Reclusorio Norte al ser señalado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Juan Collado se encuentra en el Reclusorio Norte tras ser detenido el 9 de julio de 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante en Lomas de Chapultepec. Collado enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del Gobierno de Chihuahua.

El litigante continuará en el Reclusorio porque aún prevalece la privisión preventiva de oficio en el proceso que enfrenta en el caso de Caja Libertad, donde se le vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Juan Collado compareció por videoconferencia, ya que se encuentra en el Hospital Ángeles Pedregal donde convalece por distintas operaciones a las que ha sido sometido durante las últimas semanas.

¿Cómo está de salud Juan Collado?

Hace unos meses, los medios locales dieron a conocer que Juan Collado fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología. Según el reporte médico indicó que el abogado padece síndrome coronario crónico e hipertensión arterial sistémica.

Desde hace varios meses, su esposa Yadhira Carrillo se manifestó a través de medios y redes sociales sobre el pobre estado de salud de Collado.

Sin embargo no pierde la esperanza de que su esposo salga en libertad y lo sigue visitando en la cárcel desde hace más de tres años. En un encuentro con la prensa al salir del reclusorio en enero de este año (2023), la actriz habló de los problemas de salud que atraviesa su esposo y dijo que tratárselos en la cárcel es sumamente complicado. “Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, terrible sí", dijo la actriz en su primera visita este año a la cárcel. "Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos”. Por otro lado, Carrillo habló de los hijos de Juan Collado, quienes mantienen comunicación con el abogado a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. “Siempre están con él, y los chiquitos vía telefónica siempre, siempre”.

Asimismo, aprovechó para aclarar que desde julio 2019 que su esposo permanece en prisión tras ser presuntamente acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se le ha probado nada hasta el momento, según la famosa. “Y pues nada chicos, llevamos ya 4 años aquí, y no le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces no entendemos por qué son las cosas. Y aquí estoy, y estaré con él dónde él esté, como lo dije desde el día uno”.