Juan Soler revela a su novia Paulina Mercado los detalles de su separación con Maky

Con la sinceridad y símpatia que los caracteriza, Juan Soler y Paulina Mercado abordaron el tema de los motivos que llevan a que una relación llegue a su fin, como en ambos casos, los actores están separados, decidieron compartir sus experiencias.

Juan Soler se refirió a su exesposa y madre de sus hijas, Maky Moguilervsky, a quien describió como la mujer perfecta cuando la conoció, aunque su relación más adelante no prosperó. A cinco años de su separación, el argentino contó detalles inéditos de cómo fue su relación con Maky, con quien ahora solo mantiene una comunicación cordial por sus hijas Mía y Azul.

Durante la conversación, Juan Soler fue cuestionado sobre las causas de su separación con Maky y las cosas que hubieran cambiado para que su relación no hubiera terminado.

“Cambiaría el día en que la conocí, el día que decidimos empezar a estar juntos porque empezaría a dialogar y a decir cosas que me harían daño, que nos harían daño como pareja, que a futuro puede pasar. Era la mujer perfecta, el lugar, la boda, los amigos, un panchangón loco. Hablamos sobre tener hijos pero no de las cosas que realmente importan: los valores, la ética de la persona, la hoenstidad, la lealtad, la inteligencia emocional. Hablar en serio de las fianznas, lo que no perdonaría”, dijo el actor de 57 años.

Según contó el intérprete, uno de los motivos que fracturó su relación fue que olvidaron el romance que existía entre ellos y se dedicaron solamente a la atención de sus hijas, debido a que Maky es una mamá muy presente.

“Nos dedicamos muchísimo a nuestras hijas. La mamá de mis hijas fue una mamá muy presente, una gran mamá. Por mi lado también fui muy involucrado, muy cercano, de llevarlas a la escuela y tomarme todo un año sabático cuando nacieron, y vas dejando de lado a la pareja, dejas de comunicarte, de estar cerca sin darte cuenta”, mencionó el actor que actualmente tiene muy claro cuáles son sus prioridades en el ámbito amoroso y así lo dio a conocer frente a su actual pareja, la conductora Paulina Mercado, quien compartió el punto de vista de su novio y dijo, “tu prioridad debe ser tu pareja y todas las personas que nos casamos, que jugamos a la casita feliz le damos prioridad a nuestros hijos, y les tengo una sorpresa, los hijos crecen y hacen su vida, y si no tienes nada con tu pareja, te quedas vacío”.