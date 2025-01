Justin Bieber, tras rumores de divorcio, deja en claro que está más enamorado que nunca de Hailey Bieber: FOTO

Justin Bieber le hizo frente a los rumores de divorcio con Hailey Bieber con una fotografía con la que dejó claro que está más enamorado que nunca de la modelo.

Aunque no se pronunció directamente sobre las especulaciones que circulan en redes sociales, el cantante compartió una foto de su esposa en un bikini rosa, un abrigo y botas de peluche con un mensaje que echó por tierra los chismes sobre su supuesta separación.

“Um, voy a cualquier lado contigo, bebé. Feliz Año Nuevo”, escribió el intérprete de ‘Love Yourself’.

Justin Bieber y Hailey Bieber Instagram @justinbieber

Hailey Bieber le hace frente a los rumores de divorcio con Justin Bieber

Hailey Bieber también se pronunció sobre estos rumores y se dirigió a quienes cuestionan su relación con un video de TikTok.

La modelo de 28 años compartió en sus historias de Instagram el video viral de TikTok en el que se dice: “No estás bien, y está bien”, mismo que acompañó con la frase “me to all of you in the internet” (de mí para todos ustedes en Internet).

Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de una supuesta separación. Fuentes cercanas a ellos han dicho que ellos se toman estas teorías falsas como “ruido” y no les prestan atención.

Historias en Instagram de Hailey Bieber Instagram @haileybieber

El origen de los rumores de divorcio entre Justin Bieber y Hailey Bieber

En redes sociales comenzaron a hacer conjeturas cuando Justin Bieber compartió una historia en Instagram con la canción ‘B.E.D.’ de Jaquees, cuya letra habla sobre intimar sin amor. Después, Hailey Bieber compartió fragmentos de canciones SZA que tratan sobre desamor e infidelidad.

Además, la modelo compartió fotos de un viaje a Anguila con unas amigas en las que se les ve usando productos de su marca, Rhode Beauty, en lo que parecía un viaje de chicas en plena Navidad.

Estas situaciones llevaron a varios usuarios, sobre todo de TikTok, a crear videos con teorías sugiriendo que la pareja atraviesa por una presunta crisis matrimonial.