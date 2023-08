Kate del Castillo recuerda a su perrita Lola a un año de su partida: “Siempre la voy a amar”

Kate del Castillo ha tenido varias relaciones amorosas que han estado en el ojo del público, peor ninguna tan duradera como la que la actriz tenía con su perrita Lola.

La perrita que fue compañera de Kate durante 16 años. “Me la regaló mi exesposo (Aarón Díaz). Un día llegó con ella y me enamoré”, comentó en alguna ocasión la protagonista de La reina del sur.

Kate del Castillo se enamoró de Lola hace 16 años Instagram @katedelcastillo

El 21 de agosto de 2022, la hija de Eric del Castillo compartió en su cuenta de Instagram la triste noticia de que su compañera había fallecido, pues su edad avanzada ya le había provocado diversas complicaciones de salud.

“Lola. Mi compañera durante 16 años murió hace unas horas. Gracias a tod@s l@s que siempre la quisieron mucho, especialmente a mi amiga y segunda madre de Lola, Jessica Maldonado, y los #kdclovers”, escribió del Castillo en ese momento, acompañando la publicación con varias fotografías de su pequeña mascota.

Poco después de despedirse de Lola, Kate del Castillo tuvo que viajar a Europa para iniciar un nuevo proyecto profesional, pero se tomó un tiempo para agradecer a sus amigos y seguidores por el apoyo que le brindaron a través de un video, donde expresó: “Muchas gracias a todos los que me han escrito con tanto amor y con tanto cariño hacia a mí y hacia Lola. Ha sido muy duro para mí, mi compañerita de 16 años, pero gracias. Todo es más fácil cuando hay tanto cariño de fuera, gracias a todos. Yo me encuentro en Inglaterra haciendo una película, así que por lo menos tengo otras cosas en qué pensar, pero gracias a todos. La voy a extrañar como no tienen idea, esa perrita era mi vida, pero ella ya está bien, estaba muy cansadita y le mandamos besos desde aquí”.

Lola fue la fiel compañera de Kate del Castillo en las buenas y en las malas Instagram @katedelcastillo

La Chihuahua era compañera incondicional de Kate, acompañándola en todos los momentos buenos y malos de su vida. “Es mi bebé y sólo quiero que sea feliz”, contó la guapa mexicana a la revista People. “Me da amor y compañía. Y cuando estoy triste, ella se asegura de que yo sepa que está ahí, a mi lado”.

¿Cómo recordó Kate del Castillo a Lola?

Hace unos días, la actriz de 50 años compartió en su cuenta de Instagram un video para recordar a Lola a un año de su partida.

Kate del Castillo acompañó el video con las palabras: “Hoy se cumple un año de la muerte de mi chiquita #lola después de 16 años. La extraño todos los días. Fue mi compañera, siempre la voy a amar”.