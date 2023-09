Kendall Jenner y Bad Bunny terminaron, ¿quién tiene más dinero de los dos?

El inesperado romance entre la top model Kendall Jenner y el reggaetonero Bad Bunny sorprendió a todos, pero ahora, los rumores de que la pareja puso fin a su relación ha causado aun más interés en la pareja.

Mientras los fanáticos de ambos intentan descifrar si esta historia de amor ha llegado a su fin, también surgen preguntas sobre quién de los dos famosos tiene una fortuna más impresionante.

¿Cuánto dinero tiene Bad Bunny?

Bad Bunny, el carismático reggaetonero puertorriqueño, se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la música global.

En 2022, fue catalogado como el artista más escuchado en todo el mundo, acumulando millones de seguidores en cada rincón del planeta. Su patrimonio neto asciende a una asombrosa cifra de 40 millones de dólares, una prueba sólida de su éxito en la industria musical.

Su gira mundial en 2022, que generó ingresos brutos estimados en 230 millones de dólares, demostró su dominio en la escena musical.

La fortuna de Kendall Jenner

Por otro lado, tenemos a Kendall Jenner, una de las modelos más famosas y cotizadas del mundo.

Con una fortuna que alcanza los 60 millones de dólares, la integrante del clan Kardashian ha logrado cosechar una carrera exitosa por derecho propio.

Su papel en el reality show “Keeping Up with the Kardashians” junto a su famosa familia la catapultó a la fama, pero su éxito no se limita a la televisión. Kendall es una de las modelos mejor pagadas del mundo, con contratos de patrocinio con marcas de renombre.

Además, sus ingresos provienen de su presencia en las redes sociales y sus honorarios por apariciones en eventos exclusivos.

¿Eran novios y ya rompieron?

La noticia de la supuesta ruptura entre Kendall Jenner y Bad Bunny dejó a sus seguidores con sentimientos encontrados. Muchos se negaron a creer que estos dos famosos estaban juntos en primer lugar, y ahora están tratando de averiguar si los rumores son ciertos o simplemente una estrategia de relaciones públicas.

El origen de su relación sigue siendo un misterio, ya que ni Kendall ni Bad Bunny han hablado públicamente del tema. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que fueron presentados por un amigo en común después de que Bad Bunny compró su casa en Los Ángeles. Esta información sigue siendo un detalle íntimo en la vida de la pareja, que siempre ha mantenido su relación alejada de los reflectores.

La incertidumbre sobre la situación amorosa de Kendall Jenner y Bad Bunny persiste, pero lo que es indiscutible es el éxito y la fortuna que ambos han acumulado en sus respectivas carreras.