Kris Jenner rompe en llanto al revelar a sus hijas que le encontraron un tumor y que deben operarla

La matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, de 68 años, reveló durante su reality show que tuvo que someterse a una histerectomía completa debido a que se le encontró un tumor en uno de sus ovarios.

En un momento emocional, Jenner informó a sus hijas Kim, Khloé y Kendall, sobre los resultados de sus exámenes y reveló que tenía que pasar por una cirugía.

“Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero... fui al médico y me hicieron un escáner... me encontraron... y esto me pone muy sensible, pero... me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario”, dijo entre lágrimas. “El doctor me dijo que me tenían que extirpar los ovarios. Estoy muy emocionada por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes. Si puedo pasar por el reemplazo de cadera, puedo pasar por esto”, continúo.

Jenner también compartió la noticia con sus amigas Kathy Hilton y Faye Resnick: “Voy a hacerme una histerectomía. Empezó sólo con extirparme los ovarios, y hoy me han llamado por teléfono. Encontraron algo, estamos aquí para hablarlo. Voy a quitarme algo que me dio seis de las mejores partes de toda mi vida”.

Kriss Jenner se sincera sobre su operación

Aunque la socialité aceptó la cirugía en beneficio de su salud, admitió que siente pena por perder esa parte de su cuerpo. “Es un lugar sagrado donde se concibieron y crecieron mis hijos”, comentó visiblemente emocionada.

“Ni siquiera ... No estoy nerviosa porque seré dormida, no estoy nerviosa por la doctora, ella es la mejor doctora del mundo, pero lo haré y es real. También es una cosa sobre envejecer y es como una señal de que hemos terminado con una parte de nuestra vida, es un capítulo entero que se acaba de cerrar. Es la cosa más tonta, pero las amo y solo quería que lo supieran”, agregó.

En un adelanto del próximo episodio de The Kardashians, que se estrena el 18 de julio, Kris dijo a las cámaras: "¡He terminado con mi cirugía y me siento genial!”.