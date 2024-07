Kris Jenner se somete a histerectomía para quitar tumor en ovario

A través del reality The Kardashians, la socialité de 68 años de edad, habló de cómo se encuentra tras haberse sometido a una histerectomía completa debido a un quiste y un pequeño tumor que encontraron los especialistas en su ovario.

Kris Jenner tomó la decisión de realizarse este procedimiento para prevenir que aparezca otro tumor en la zona. Su médico le recomendó proceder a retirar sus ovarios y su útero junto con el tumor.

Aunque aceptó la cirugía en beneficio de su salud, Kris Jenner admitió que siente tristeza por perder esa parte de su cuerpo. “Es un lugar sagrado donde se concibieron y crecieron mis hijos”, dijo Jenner.

Mientras llegaba la fecha de la cirugía, sus hijas le organizaron una fiesta de despedida. Kim y Khloé llegaron a casa de su mamá con globos y un pastel que decía It’s not ovary yet (un juego de palabras con la frase ‘esto no ha terminado’).

“Creo que debemos convertir esto en un momento positivo y traerle algo para animarla. Es tiempo de celebrar el increíble trabajo que han hecho esos ovarios”, dijo Kim refiriéndose a los seis hijos que tuvo Kenner.