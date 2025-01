La angustia de la familia Montaner tras una dolorosa pérdida: “Estamos rotos”

Ricardo Montaner y su familia están atravesando por un doloroso momento, pues murió uno de sus integrantes, tal como dieron a conocer en sus redes sociales el pasado fin de semana.

El cantante confirmó el fallecimiento de Rodolfo Rodríguez Miranda, su cuñado, el hermano mayor de su esposa Marlene Rodríguez.

A través de su cuenta en X, el intérprete de ‘Tan Enamorados’ compartió un desgarrador mensaje, en el que le agradeció a su cuñado por apoyarlo en su carrera, así como las contribuciones personales que hizo en su vida.

“Escribo esto, en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido #RodolfoRodriguezMiranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa”, escribió el cantante de 67 años.

“Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda #Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”, añadió.

“Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer en mí y por apostar a mi futuro”.

Ricardo Montaner señaló que aún no podía creer la noticia, pues fue un shock demasiado grande para él.

“Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje”.

“Su aporte a la música en Venezuela, es infinito, sin duda, fue el padre de la generación musical de los 80’s. También el líder del circuito de radio más grande de Venezuela. Tristeza profunda. Paz”, finalizó.

Ricardo Montaner, su esposa Marlene Rodríguez y su cuñado Rodolfo Rodríguez Instagram @montaner / @rq910amcenter

Los hijos de Ricardo Montaner despiden a su tío

A través de redes sociales, los hijos de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda también lamentaron la muerte de su tío, Rodolfo Rodríguez Miranda.

Evaluna Montaner publicó en sus historias de Instagram una foto del cielo azul con la frase: “Descansa en paz tío”, junto a un emoji de corazón negro.

Por su parte, Ricky Montaner solo escribió “RRM” con un emoji de corazón negro y una paloma; mientras que Mauricio Montaner compartió una foto de su tío con el texto: “¿Sabes qué? Que te quiero mucho! Te amo tío”.

Hijos de Ricardo Montaner despiden a su tío, Rodolfo Rodríguez Instagram

Compañía del cuñado de Ricardo Montaner confirma la muerte del empresario

La compañía de Rodolfo Rodríguez Miranda confirmó su fallecimiento en redes sociales y aplaudió su legado en la industria musical venezolana.

“Este sábado 04 de enero de 2025 falleció Rodolfo Rodríguez Miranda, presidente de los circuitos AM Center y FM Center. De forma inesperada, acompañado por su esposa, hijas y nieto en la isla de St.Maarten, Rodolfo partió de este plano dejando un inmenso legado de éxito empresarial, marcado por una profunda calidad humana”.

“Para el público venezolano, su nombre es y será eternamente sinónimo de radio, entretenimiento, música, espectáculos, publicidad y medios de comunicación. Un constante explorador de estrategias para innovar en el desafiante mercado venezolano, en el que apostó por el desarrollo del talento nacional”.

“Siempre convencido de lo nuestro, descubrió, promovió y apoyó incansablemente a los artistas venezolanos, muchos de los que hoy figuran como los más importantes de las últimas décadas. Y como uno de los empresarios discográficos más destacados en Latinoamérica, su sello llevó el nombre de nuestro país a lo más alto a través de la música”.